南水局因應杜蘇芮降雨 牡丹水庫可能調節性放水

颱風杜蘇芮可望為南台灣帶來明顯降雨。經濟部水利署南區水資源局今天表示，牡丹水庫蓄水率已達7成以上，可能進行調節性放水，呼籲民眾隨時注意相關警訊發布，遠離河床或河邊活動。

經濟部水利署於今天上午8時30分召開杜蘇芮颱風整備會議，會中署長賴建信強調應以今年最後一場顯著降雨心態審慎操作水庫，並做好高濁度因應準備。

經濟部水利署南區水資源局會後發布新聞稿表示，依目前颱風路徑資訊，雖颱風杜蘇芮登陸機會下修，但暴風圈仍將籠罩台灣，預計26、27日影響最劇，可望為南台灣帶來明顯降雨。

南水局表示，今年5月至今數波降雨對紓緩南部旱象大有助益，主要供應嘉義、台南地區用水的曾文、烏山頭水庫，蓄水率已緩步上升，但仍屬偏低，將在水庫安全前提下，以蓄存水量為主。

因應此次颱風可能帶來的降雨，南水局已於22日再次檢視轄區內各水庫、攔河堰防汛整備，搶險修工程機具及人員隨時待命，以維持各項設施正常操作。

此外，南化高屏聯通管也已完成充水作業，除聯通管外，伏流水及地下水井備援也完成整備，可隨時因應高屏溪原水高濁度情況下調配水量，確保供水穩定。

南水局指出，牡丹水庫蓄水率已達7成以上，依氣象預報未來10日累積降雨有機會達330毫米以上，可能進行調節性放水，並藉此機會進行水庫下游淤泥暫置場的沖淤作業，以提升後續水力排砂放淤空間，呼籲民眾隨時注意河川水位及水庫調節性放水警訊發布，遠離河床或河邊活動，以確保人身安全。