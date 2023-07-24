杜蘇芮持續「往南修」！北部颱風假又掰了？網嘆：天氣之子再發威

杜蘇芮颱風逼近台灣，除了要積極防颱做好準備之外，大家最關心的就是能不能放到颱風假，天氣風險公司總經理彭啟明表示，目前暴風圈以東部、中南部為主，中南部星期四有比較高機會，北部則還要看風雨大小決定，許多北部網友都無奈說「台北的颱風假是不是掰了？」

網友在PTT發文說道，原本杜蘇芮颱風預計成宜蘭登陸，然後又修正為從宜蘭花蓮登陸，接著又變成從台東登陸，路徑一直往南修，大嘆「台北的颱風假是不是掰了啊？」，馬上引起熱議。

不少北部網友大嘆，「台北人不要想了，乖乖上班」、「天氣之子開始作法了」、「天氣之子發威」、「又是一個漂亮的擦邊」、「北部沒了，嘻嘻」、「北部請安心上班」、「這次再閃過就真的厲害了…」、「這套路老套到不行」。

彭啟明今天中午在網路節目表示，杜蘇芮是強而大的中度颱風，路徑往南調整當中，暴風圈周三可能就會碰觸到東南部，到時恐怕會帶來強風豪雨，因為眼牆沒有遭遇中央山脈破壞，中南部的壓力恐怕會很大，目前路徑和2016年莫蘭蒂颱風類似，中南部要提高警覺，最好防颱準備。