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杜蘇芮颱風影響 熱氣球嘉年華知本場延至8月24日

中央社／ 台東縣24日電
台東縣府宣布27日熱氣球嘉年華知本溫泉光雕音樂會延至8月24日舉行。 圖／台縣政府提供
台東縣府宣布27日熱氣球嘉年華知本溫泉光雕音樂會延至8月24日舉行。 圖／台縣政府提供

颱風杜蘇芮來襲，台東縣府宣布原訂27日熱氣球嘉年華知本溫泉光雕音樂會延至8月24日舉行；熱氣球主場地鹿野高台各項活動，也將密切關注氣象局最新資訊滾動式調整。

台東縣政府今天發布訊息表示，颱風杜蘇芮來勢洶洶，中央氣象局資料顯示颱風強度持續增強，最快今晚發布海警，經縣府與熱氣球專業飛行團隊審慎評估後，原訂於7月27日辦理知本溫泉區光雕音樂會，延期至8月24日舉行。

縣府交通及觀光發展處表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象局資料，目前在外海的杜蘇芮颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行也無法立球，因此決定知本溫泉區辦理的光雕音樂會延期。

至於熱氣球主場地鹿野高台的活動，也將於25日上午場活動結束後進行防颱措施，相關繫留體驗與造型球展演活動，將依據中央氣象局更新資訊進行滾動式調整，也特別提醒民眾，做好防颱準備，以策安全。

交觀處指出，待颱風杜蘇芮遠離後，「2023台灣國際熱氣球嘉年華」將立即回復場地，除繫留體驗外，現場還有可愛造型球展演、熱氣球美食及玩樂市集，有關熱氣球活動最新公告及資訊，請查詢關注台灣國際熱氣球嘉年華的粉絲專頁及官網。

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