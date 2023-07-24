杜蘇芮颱風恐襲台⋯他驚「賣場不搞促銷了？」 網曝理由太中肯

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聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘇芮颱風即將來襲，網友卻發現大賣場不見「颱風天促銷」活動。示意圖／報系資料照
杜蘇芮颱風即將來襲，網友卻發現大賣場不見「颱風天促銷」活動。示意圖／報系資料照

中颱杜蘇芮颱風眼逐漸成形，暴風圈範圍持續擴大，許多民眾為防颱提早預備。不過一名網友日前到大賣場採買時，發現以前大賣場都會推出颱風大採買促銷，但現在卻不見類似的廣告文宣，貼文一出引起網友們討論。

這名網友透過PTT發文分享意外發現，他記得以前颱風快來的時候，家樂福、大潤發都會推颱風大採買促銷，一些罐頭泡麵都會特價，賣場還會特別貼出廣告文宣做促銷，但最近都很少看到，不禁讓他驚呼「大賣場好久都不推颱風大採買促銷了？」

貼文吸引許多網友加入討論，不少人留言表示「能嚇台灣百姓的除了新冠，沒剩多少了」、「颱風不來，全聯的颱風備貨廣告都沒在拍了」、「太久（沒有颱風了），行銷人員都忘了這回事」、「叫foodpanda～送」。

中央氣象局最新資料指出中颱杜蘇芮預測路徑再往南修正、向西北方進行，氣象家預計今晚8時發布海上颱風警報，明天上午發布颱風警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇分析表示，杜蘇芮颱風的暴風圈範圍持續擴大，目前半徑已達250公里，未來可能擴大到300公里以上，將會變成「一個又大又強的颱風」。

中度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，以每小時8公里速度，向西北進行。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
中度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，以每小時8公里速度，向西北進行。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

杜蘇芮颱風 颱風

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