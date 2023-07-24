中颱杜蘇芮最快今晚海警 周三起影響最劇

第五號颱風杜蘇芮昨晚八時轉為中颱，中央氣象局表示，颱風接近台灣期間，強度將明顯增強，不排除靠近台灣時將達中颱上限或強颱，預估今晚發布海警、明上半天發布陸警，若杜蘇芮中心登陸，將是二○一九年八月輕颱白鹿後，近四年來首個登陸台灣的颱風。預估周三、四雨勢最劇烈，全台會有大雨或豪雨。

中央氣象局預報員林定宜昨指出，颱風路徑比先前再往南偏，颱風接近台灣期間，強度會明顯增強，偏西北西前進，今天之後明顯北轉，而北轉角度和接近台灣過程將決定影響台灣天氣程度。若杜蘇芮北轉較慢，有機會以通過巴士海峽或恆春半島路徑行進；若北轉較快，可能影響北部及東半部地區，預測仍以颱風中心在台灣東南部登陸機率較高。

氣象局預估最快今晚八時發布杜蘇芮颱風的海上颱風警報，或晚間八時尚未發布，將等到晚間十一時；明上半天則發布陸上颱風警報，至於是否放颱風假，仍要視杜蘇芮颱風行進路徑及速度而定。

林定宜說，周二受颱風外圍環流影響，風雨增加，東部有局部大雨、西部不穩定；周三、四為颱風最接近台灣時間，各地嚴防強風豪雨，東部雨勢最劇烈，周四西部雨勢會更明顯，這兩天嚴防大雨，不排除有豪雨以上等級降雨。

天氣部分，今天仍以午後雷陣雨為主，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。