杜蘇芮逼近 北捷檢視防洪設備

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台北捷運淡水信義、松山新店、文湖線等高架及平面段，還有貓纜、兒童新樂園等，只要瞬間風速達10級以上、10分鐘內平均風速達7級將暫停營運；另外，水利署第九河川局也提前防汛應對，包括高寮與崙天便道管制、水門維護等。花蓮縣政府呼籲農友，趁颱風尚未接近，採取各項農作物防範措施，如遇災損應盡速通報當地鄉鎮市公所。

北捷表示，當颱風瞬間陣風達一定程度，高架平面段捷運將暫停營運；中和新蘆線、板南線、及松山新店線、淡水信義線等地下段部分仍將繼續運轉。

目前捷運全系統已加強檢視防洪設備，各車站出入口也依防洪設計高程為200年頻率洪水位加高110公分，部分重要車站隧道設置有防水隔艙閘門，避免因捷運隧道經過斷層帶、過河段或出土段等可能湧水處，造成洪水侵入隧道並漫延至捷運沿線各車站。

至於這次杜蘇芮可能從東部登陸，水利署第九河川局局長王國樑指出，面對颱風威脅，將嚴陣以待，除維持汛期水情每日5查，也視氣象預報成立應變小組，與轄區機關保持橫向聯繫，風險地區規畫抽水機及防水擋板預布準備。

縣府農業處也籲請農友及早防颱，作物應留意田區排水溝渠暢通及病蟲害防治，盡早收割成熟水稻與蔬菜。