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杜蘇芮升級了！晚間8點轉中颱 將成近4年首登陸颱風

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杜蘇芮轉中颱！ 將成近4年首登陸颱風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輕颱杜蘇芮今晚8時轉中颱。圖／中央氣象局提供
輕颱杜蘇芮今晚8時轉中颱。圖／中央氣象局提供

輕颱杜蘇芮今晚8時轉中颱，中央氣象局預報員張承傳表示，評估後確定把杜蘇芮升級為中颱風，不排除靠近台灣時將達中颱上限或強颱，周三、四最接近台灣，屆時全台都有大雨或豪雨，其中東部、中部、南部風雨最劇烈，若未來路徑北轉，北部及東半部風雨也會加劇。

根據中央氣象局網站，輕度颱風杜蘇芮下午2時的中心位置在北緯約在馬尼拉東方800公里海面上（即鵝鑾鼻東南方1130公里海面上），以每小時12公里速度，向西北西轉西北進行。

杜蘇芮將是2019年8月輕颱白鹿登陸後，近4年來首個登陸台灣的颱風，張承傳表示，經評估後升級杜蘇芮為中颱，至於是否會放颱風假等，因目前還在作業中，預計今晚9時會有完整分析。

天氣部分，明天仍以午後雷陣雨為主，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨，午後北部山區及中南部地區局部短暫雷陣雨，提醒高屏地區雨勢會較為顯著。

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