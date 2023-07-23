空虛中年、單純少年 易受騙

為何未曾謀面也能愛上一個人？花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖分析，詐騙技術愈來愈純熟，心理需求愈強的人，愈容易上鉤；青少年跟中年人都屬於較易落入感情詐騙的族群。騙子理解人性，找出目標的軟肋，吹噓自己的經濟能力或學歷等優勢吸引受騙者，是網路感情詐騙猖獗的原因之一。

有檢察官表示，網路感情詐騙者經常以甜言蜜語和交往關係騙取受害者信任。他觀察，不少受害者樣貌多落在未婚中年男女以及年輕人，有不少受害人從未和詐騙者見過面，單憑照片或視訊畫面便愛上對方，他說，感情詐騙者跟被害人談情說愛，張口開一堆空頭支票。

「因為感情需求感重，容易忽略話裡不合理地方。」陳紹祖分析，感情需求較強的中年人內心常有創傷及空虛感；少年和少女較缺乏社會歷練，不知如何分辨危險，分辨謊話能力較差，容易受騙上鉤。

台大社會系名譽教授孫中興指出，信賴與詐騙一體二面，假如一個人完全不信賴他人，相對地也絕對不會受騙。

孫中興說，分析詐騙議題須搭配時間軸概念，詐騙者與被詐騙者分別處於二種不同的狀態：被詐騙者處於一個真實模式的狀態，也就是正常、認為他人所說的話語基本上屬實的信賴狀態；詐騙者則是起初便處在虛假狀態，具有欺騙企圖。

站在被詐騙者立場，較難以區分詐騙者是何時開始有意圖行騙。他說，很多人從時間軸後端往前端看時，會基於後端產生的不愉快，否定先前一切。他指出，當事人最初會那麼喜歡、如今難過，正是因前後不一致的落差導致心理不平衡。