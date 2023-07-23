愛情詐騙增加 …失財傷心 法律難解

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前年曾發布資安通報，警示各種以愛情邂逅為主的網路詐騙案數量大幅增加，分析指出，這類案件不只讓受害者人財兩失，更會對受害者的心理健康帶來嚴重傷害。台北市一名負責偵辦經濟案件的陳姓警官指出，愛情詐騙近年在國內有上升趨勢，且大部分案例都與投資型詐騙結合，這類案件往往難靠法律解決被騙者的問題。

警官指出，科技進步下，當民眾寂寞無聊時，拿出手機就可以與陌生人網路交友情感連結；要預防愛情詐騙，只能老話重提，不要輕信網路交友，將個人隱私資料或帳戶給對方，談到錢更要萬分小心，別因為任何理由就傻傻匯款。

ＦＢＩ前年的通報曾分析，激增的愛情詐騙案件，通常是在社群平台上，使用假冒的身分，對潛在受害者頻送秋波，讓受害者卸下心防，待對方墜入情網後，詐騙者再以各種名義要求轉帳、投資，甚至套取被害人金融帳戶、網路銀行密碼、個人隱私等機敏資料。

刑事局指出，疫情使民眾上網社交的機會增加，愛情詐騙案件也隨之增加。刑事局統計，台灣去年落入愛情詐騙者共有兩千多名，男、女各半，其中不乏五十歲以上熟齡男女、甚至高知識分子，被害人約八成集中廿歲至六十歲，顯見青壯年仍為愛情詐騙的高風險族群。

陳姓警官說，現在詐騙橫行，若一開口要對方拿錢，民眾可能會有防備心；但若是以交友當掩護，一開始先噓寒問暖談感情，取得被害人信任後，再以共度未來等話術，說服投資就比較容易。

警官表示，過去沒有智慧手機年代，網路風行例如「愛情公寓」等交友網站，也有一堆「網路男蟲」存在，只是過去的「網路男蟲」可能是騙色兼騙財，但現在的愛情詐騙，目的就是要錢。

過去網友要騙財騙色大多還須見面，現在人手一部智慧手機，隨時上網聊天，歹徒多省略見面流程，以國外出差、念書、疾病等理由避免碰面，增加警方查案難度。