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漂流貨櫃如海上長堤 釀首起災損

聯合報／ 記者王勇超任義宇潘欣中石秀華林保光／連線報導
海巡署出動空拍機監控海面，發現大量漂流貨櫃在南星計畫區至中芸外海域擠成一團，如同一座「海上堡壘」。圖／讀者提供
海巡署出動空拍機監控海面，發現大量漂流貨櫃在南星計畫區至中芸外海域擠成一團，如同一座「海上堡壘」。圖／讀者提供

帛琉籍貨櫃輪「天使輪」前天凌晨沉船，船上近六百個空貨櫃墜海一路往南漂到屏東小琉球沿岸，海巡署與海保署昨出動無人機在海上空拍，在小港區外海看見近百個漂流貨櫃擠在一起，畫面如同海上堡壘，至昨晚十時已打撈一○六個上岸。另昨有東港籍拖網漁船網具遭貨櫃勾住破損，漁民擬向船東求償。

海保署表示，尚未發現天使輪燃油外洩，潛水員預計今下水封閉沉船通氣孔，待天候好轉再抽除殘油。

天使輪載有一三四九個廿呎空貨櫃，前天凌晨沉沒後，有近六百個空貨櫃在海面上載浮載沉，一路往南漂到屏東、林園及小琉球間海域，昨因海流改變，部分貨櫃又往北回漂，林園中門沙灘昨有八個貨櫃漂上岸，屏東鹽埔漁港則有拖船打撈漂浮到屏東的空貨櫃，空貨櫃堆積在近港處的海面上，築起一道看不到盡頭的「天然」海堤，畫面驚人。

為避免漂浮在海面上的空貨櫃影響航安，港務公司聘請多艘拖船在高雄鳳鼻頭及林園外海進行拖吊。記者劉學聖／攝影
為避免漂浮在海面上的空貨櫃影響航安，港務公司聘請多艘拖船在高雄鳳鼻頭及林園外海進行拖吊。記者劉學聖／攝影

由於目前仍有數百個貨櫃漂在海面上，遠看如「海上貨櫃屋」，卻是航行在海上漁船、貨輪及軍艦的夢魘，落海貨櫃成了「水炸彈」，一不小心恐造成翻船或船身破損。

東港籍漁船就傳出財損，昨清晨兩艘東港籍漁船在高屏交界外海作業，漁網遭海上貨櫃勾住損毀。東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，船長雖避開漂浮海上的空貨櫃，但下網廿五至廿八尺深度時，發現漁網被半沉海中的貨櫃勾住，最後勉強起網，網子全被五馬分屍，兩套漁網損失十萬元，已請船長保存證據日後向船公司求償。

「別讓海中漂流的半沉空貨櫃成漁民的噩夢」，東港籍船長表示，漁船雷達掃瞄可避開海上的貨櫃，卻無法掃描到半沉在海中的貨櫃才導致漁網被勾住，也因拖網漁船噸位較大、吃水較深，更擔心會撞上貨櫃。

琉球漁會表示，因海中漂流貨櫃數量多，影響漁船和東琉線交通船的航安，但打撈進度太慢，建議高雄港務分局以獎勵金請漁船協助拖吊加快清除速度，尤其颱風快要來，更讓人憂心。

高市海洋局說，大量貨櫃在海上漂移，已請漁船加強警戒並注意避讓，日後若漁船因撞及貨櫃致船損，將協助漁民求償。

外界憂心天使輪因颱風造成船身斷裂，導致艙內近五百噸油料洩漏疑慮，高雄港務分公司表示，已請潛水員備好潛水設備，今日將下水進行船況檢查及封堵油櫃通氣孔，並待海況穩定後，立即啟動抽油作業。

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