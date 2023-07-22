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天使輪大量漂浮貨櫃 累積已打撈上岸87只

中央社／ 高雄22日電

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，大量貨櫃落海漂浮，高雄港務分公司表示，今天已打撈64只貨櫃，累積共打撈87只；預估颱風來臨前有3天海象平穩，將全力動員打撈。

高雄港務分公司下午發布訊息表示，天使輪上計有1349只20呎空貨櫃，依海事工程公司回報，漂流至海面上的貨櫃約600只，今天截至下午4時已打撈64只上岸，加上20、21日共打撈23只，累計撈除貨櫃數量共87只。

高雄港務分公司表示，屏東、高雄林園及小琉球間海域的貨櫃將就近於東港鹽埔漁港上岸，其餘貨櫃則統一拖帶至港務公司調度的大型平台船，再集中上岸。

高雄港務分公司指出，今天調派各式工作船舶計20艘進行空櫃拖帶及打撈作業，預估颱風來臨前尚有3天海象平穩的作業時間，將全力動員儘速將漂流貨櫃打撈上岸，並於明天進行天使輪油櫃通氣孔封閉作業，以避免油污外漏。

天使輪油艙油閥已於船員棄船前先行關閉，至今尚未發現有燃油外洩，潛水員今天由基隆南下高雄，備好深水潛水設備，明天即可施作船況檢查及封堵油櫃通氣孔，並將沉船通氣孔封閉，待天候轉好後，立即進行殘油抽除作業。

港務公司也持續要求船東處理後續善後相關事宜，並同步協請海事工程業者為籌劃船體打撈浮揚作業計畫。高雄港務分公司表示，目前油污狀態僅零星海面上油花，已做緊急處理，油污清理設備物料部分也皆已進駐。

對於航安部分，航港局與高雄港務分公司分別發布航船布告及港灣通報週知港區周邊相關業者及單位，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況。

高雄港務分公司也與高雄港引水人辦事處協商，適時進行港口進出港船舶管制，希望在最低影響程度下，船舶可安全進出港口，未來將視礙航物漂流狀況，持續滾動調整進出港船舶管制。

高雄港 颱風 海象

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