天使輪貨櫃漂流影響漁船作業 高市府將助舉證求償

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，大量貨櫃在海面漂流，有高雄籍漁船漁具遭貨櫃卡住造成損失，高市府今天表示，將協助漁民舉證求償，並加強宣導漁船注意避讓。

「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，約500到600只貨櫃落海向南漂流至高屏溪出海口、小琉球附近海域，截至昨晚僅打撈20餘只貨櫃，高雄港務分公司預估，需4至5天完成打撈，要視海象狀況而定，氣候是很大變數。

今天因洋流改變，落海貨櫃有往北回漂趨勢，農委會漁業署及高雄市府海洋局要求高雄區漁會漁業通訊電台加強廣播，海巡及各漁會通知周遭海域漁船注意避讓並加強警戒。

高市府海洋局指出，因大量貨櫃在海上漂移，雖大型漁船多設有雷達系統可提前避讓，仍有高雄籍漁船於高雄港二港口附近海域作業時，漁具被貨櫃卡住，魚鉤無法收起造成漁具流失，若有漁船因撞及海面漂浮天使輪貨櫃致船損，將協助漁民舉證求償。

部分漁民為避免船隻碰著海面漂移貨櫃造成損害，決定暫停出海作業，高市府海洋局啟動緊急應變機制，除了加強通知海上漁船注意航安，海巡人員也加強巡查，密切關注是否有油污漂流至高雄海域。