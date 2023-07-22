天使輪貨櫃漂流再撈3只上岸 海巡助監控海域
帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，大量貨櫃落海漂浮。高雄港務分公司統計，昨天打撈23只貨櫃上岸，今天截至中午打撈上岸3只。海巡署也出動無人機協助監控海域。
高雄港務分公司下午更新打撈資訊，除了昨天打撈上岸23只貨櫃外，今天截至中午再打撈上岸3只，另外有8只貨櫃拖航中。從7月20日至今已累積派遣39艘作業船隻打撈，今天派出17艘持續打撈作業中。
海巡署南部分署表示，南部分署第3無人機區隊昨天至今共出動5架次實施目標海域偵巡，每架次航程50分鐘，主要巡視高雄中芸、鳳鼻頭外海一帶。
海巡署中部分署也出動2架無人機，預計今天下午3時前抵達鳳鼻頭起降場與南部分署共同執行勤務。海巡署艦隊分署台南艦2架無人機也預計在下午4時抵監控海域，投入支援任務，協助掌握海面狀況，維護船舶航行安全。
「天使輪」落海漂流貨櫃數量約500至600只，多數集中漂流至林園及東港附近海域，高雄港務分公司持續進行打撈。另外為避免天使輪上燃油外洩，昨天下午於周圍圍設攔油索，明天將進行船況檢查及封堵油櫃通氣孔、抽油作業。
此外，面對即將來襲的颱風杜蘇芮，有媒體報導，當初不將尚未沉沒的天使輪拖至岸邊，以利加速抽油作業，是因20日就被海委會海保署及高市海洋局「打槍」，理由是擔心油料外洩污染旗津海岸。
海洋委員會海洋保育署今天發布訊息澄清，港務公司20日召開應變會議，會中各單位共同研商應變策略與方式，經各方討論後達成將貨輪拖至高雄港共識，並無打槍情況。
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