首日僅撈起23個 貨櫃一路往南漂

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海傾斜沉沒，船上約六百個空貨櫃在海面載浮載沉，已一路往南漂到屏東小琉球，高雄港務分公司動員九艘各類工作船連夜打撈，礙於海象，首日僅打撈廿三個上岸，即使天候佳，最快也要一周才能全部打撈完成，下周颱風靠近，必須搶時間打撈。

天使輪共載有一三四九個廿呎空貨櫃，船身沉沒後，約有六百個空貨櫃落海，向南漂流到高屏溪出海口、小琉球及屏東外海等地，這些空貨櫃雖無汙染疑慮，卻成與往來船隻碰撞的不定時炸彈。

高雄港務分公司港務處長郭光輝表示，首日礙於海象作業不易，僅打撈約廿三個貨櫃上岸，若天候、風浪狀況好，每天約可打撈一百個貨櫃，全數撈除需一周，若天氣起變化，作業時程將再延後。

高雄科技大學航運管理系教授戴輝煌表示，天使輪載運的空貨櫃因沒有物品，不至於造成海洋汙染，但貨櫃清除或完全沉浸海底前，航行經過船隻仍要特別注意，至於空貨櫃若沉到海底，日後則能轉作為人工魚礁，成為海底生物的棲息地。