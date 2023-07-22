聽新聞
test
0:00 / 0:00

首日僅撈起23個 貨櫃一路往南漂

聯合報／ 記者王勇超任義宇王昭月／高雄報導
天使輪沉沒後，有500至600個空貨櫃墜入海面。圖／讀者提供
天使輪沉沒後，有500至600個空貨櫃墜入海面。圖／讀者提供

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海傾斜沉沒，船上約六百個空貨櫃在海面載浮載沉，已一路往南漂到屏東小琉球，高雄港務分公司動員九艘各類工作船連夜打撈，礙於海象，首日僅打撈廿三個上岸，即使天候佳，最快也要一周才能全部打撈完成，下周颱風靠近，必須搶時間打撈。

天使輪共載有一三四九個廿呎空貨櫃，船身沉沒後，約有六百個空貨櫃落海，向南漂流到高屏溪出海口、小琉球及屏東外海等地，這些空貨櫃雖無汙染疑慮，卻成與往來船隻碰撞的不定時炸彈。

高雄港務分公司港務處長郭光輝表示，首日礙於海象作業不易，僅打撈約廿三個貨櫃上岸，若天候、風浪狀況好，每天約可打撈一百個貨櫃，全數撈除需一周，若天氣起變化，作業時程將再延後。

高雄科技大學航運管理系教授戴輝煌表示，天使輪載運的空貨櫃因沒有物品，不至於造成海洋汙染，但貨櫃清除或完全沉浸海底前，航行經過船隻仍要特別注意，至於空貨櫃若沉到海底，日後則能轉作為人工魚礁，成為海底生物的棲息地。

小琉球 高雄港 屏東 海洋汙染 帛琉

延伸閱讀

天使輪沉沒幸燃油尚未洩漏 高港搶時間清海中「地雷」

天使輪沉沒！海面有零星油汙漂浮 颱風將近考驗攔油索強度

影／天使輪貨櫃往南飄浮 逼近小琉球海岸

天使輪沉沒大量貨櫃落海 下午飄進東琉線航道

相關新聞

帛琉籍貨輪沉沒 600貨櫃漂高雄港外 恐嚴重影響航安

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，前天突然船身進水傾斜，船長及船員棄船上岸；昨天凌晨天使輪沉沒，近六百個空貨櫃一...

「比被魚雷打到嚴重」 海面浮滿貨櫃 船長直呼嚇死人

在高雄港一港口外海下錨暫泊的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，因船身進水，昨凌晨零點十九分沉船，凌晨三點多，高雄一名船長駕船經過，...

燃油外洩 危及墾丁小琉球生態

帛琉籍船舶「天使輪」前天上午於高雄港外海因船舶進水傾斜，昨凌晨沉沒，不僅船上多個空貨櫃在海上漂流，後續還有燃油外洩汙染海...

影響航安 打撈搶救跟時間賽跑

帛琉籍船舶「天使輪」因不明原因進水，導致船體沉沒入海，船上約有六百個空貨櫃也因此在海上漂流，嚴重影響航安。資深船長及領港...

首日僅撈起23個 貨櫃一路往南漂

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海傾斜沉沒，船上約六百個空貨櫃在海面載浮載沉，已一路往南漂到屏東小琉球，高雄港務分公司動...

天使輪沉沒幸燃油尚未洩漏 高港搶時間清海中「地雷」

帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」今天凌晨因不明原因進水沉沒，所幸沒有造成人員傷亡，但船上所載超過1300個貨櫃卻成海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦