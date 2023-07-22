聽新聞
test
0:00 / 0:00

燃油外洩 危及墾丁小琉球生態

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
高雄港務分公司緊急於「天使輪」周遭，布設攔油索，防止油汙洩漏。圖／高雄港務分公司提供
高雄港務分公司緊急於「天使輪」周遭，布設攔油索，防止油汙洩漏。圖／高雄港務分公司提供

帛琉籍船舶「天使輪」前天上午於高雄港外海因船舶進水傾斜，昨凌晨沉沒，不僅船上多個空貨櫃在海上漂流，後續還有燃油外洩汙染海域的危機。學者提醒，高雄港往北、往南都有養殖業，鄰近還有小琉球墾丁國家公園，應該趕緊攔截油汙，嚴防繼續擴散。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，天使輪沉沒的地點位於高雄港外海，最直接影響的會是高雄港的貨輪進出，若外洩的油汙處理不慎，持續蔓延，除生態受損，也將造成重大國家經濟損失。

鄭明修也提醒，國外甚至有海鳥棲地、珊瑚礁等受到油汙衝擊，由於高雄港往北、往南都有許多養殖業，再更往南，甚至還有小琉球、墾丁國家公園，擴散出去就不好了。隨著杜蘇芮颱風生成，海上風浪恐會加劇，必須趕緊攔截油汙繼續向外擴散。

鄭明修建議，現在油汙染才剛開始，油汙都在海水表面，也還能掌控位置，攔油索要盡量圍起來，國際做法上，通常是用到擋油牆，要有一定的高度才能擋掉海浪影響，除了圍堵，也應該趕快派水下工程人員，把船上的油都抽出來，會比溢油更好控制。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳則說，油汙蔓延一定會造成生態影響，除了即時設置攔油索，避免持續擴大外，也要儘速以最小生態影響的方式清除油汙並啟動生態監測、生態保育措施，以減少危害。

高雄港 小琉球 墾丁

延伸閱讀

天使輪沉沒！海面有零星油汙漂浮 颱風將近考驗攔油索強度

影／天使輪貨櫃往南飄浮 逼近小琉球海岸

天使輪沉沒大量貨櫃落海 下午飄進東琉線航道

僅6個打撈上岸...帛琉籍「天使輪」沉沒 600貨櫃如「水中炸彈」

相關新聞

帛琉籍貨輪沉沒 600貨櫃漂高雄港外 恐嚴重影響航安

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，前天突然船身進水傾斜，船長及船員棄船上岸；昨天凌晨天使輪沉沒，近六百個空貨櫃一...

「比被魚雷打到嚴重」 海面浮滿貨櫃 船長直呼嚇死人

在高雄港一港口外海下錨暫泊的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，因船身進水，昨凌晨零點十九分沉船，凌晨三點多，高雄一名船長駕船經過，...

燃油外洩 危及墾丁小琉球生態

帛琉籍船舶「天使輪」前天上午於高雄港外海因船舶進水傾斜，昨凌晨沉沒，不僅船上多個空貨櫃在海上漂流，後續還有燃油外洩汙染海...

影響航安 打撈搶救跟時間賽跑

帛琉籍船舶「天使輪」因不明原因進水，導致船體沉沒入海，船上約有六百個空貨櫃也因此在海上漂流，嚴重影響航安。資深船長及領港...

首日僅撈起23個 貨櫃一路往南漂

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海傾斜沉沒，船上約六百個空貨櫃在海面載浮載沉，已一路往南漂到屏東小琉球，高雄港務分公司動...

天使輪沉沒幸燃油尚未洩漏 高港搶時間清海中「地雷」

帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」今天凌晨因不明原因進水沉沒，所幸沒有造成人員傷亡，但船上所載超過1300個貨櫃卻成海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦