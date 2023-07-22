「比被魚雷打到嚴重」 海面浮滿貨櫃 船長直呼嚇死人

在高雄港一港口外海下錨暫泊的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，因船身進水，昨凌晨零點十九分沉船，凌晨三點多，高雄一名船長駕船經過，看到海上漂浮多個貨櫃趕緊拍下影像，隨即傳給其他準備出海的船長，提醒行船時注意海上漂流的貨櫃，也直呼「第一次看到那麼多貨櫃漂浮在海上，真的嚇死人！」

船長說，一般出港後會設定自動導航，漁船以自動駕駛模式開往預定的釣場，但前天回港途中已看到天使輪傾斜，昨天凌晨出海未使用自動駕駛功能，小心翼翼放慢速度行駛，沒想到還是遇到漂在海上的貨櫃。

另名船長說，漁船航行會開啟雷達掃描，在設定距離的範圍內出現異物，會響起警報聲，提醒駕駛員注意，但仍擔心雷達掃不到半浮半沉的貨櫃，導致意外發生。

天使輪沉沒 貨櫃漂流 製表／王勇超、任義宇、周湘芸

許多船長昨行經高雄港西南方海域，看見漂流貨櫃直呼「太危險」，尤其對夜航漁船更是恐怖。也有船長說，下周颱風會影響高雄、屏東海域，原本想趁颱風前出海打撈，現在卻因漂浮貨櫃造成航行風險，「真不知該不該出海」。

昨已有貨櫃漂流至小琉球，當地漁民在沿岸多半以捕撈鯊魚及鮪魚為主，琉球洪姓漁民表示，「真的很麻煩」，貨櫃體積大，船隻在海上航行，白天還可目視閃避，但入夜看不見貨櫃，危險性提高，再加上較小的漁船就沒有雷達，「若船隻撞到貨櫃，比被魚雷打到還嚴重」，可能造成船隻破損進水，非常危險。

往返東港、小琉球的交通船藍白航運三號船長表示，昨午在鹽埔漁港外海約二點五浬處發現有漂流貨櫃，但隔半小時後，貨櫃已漂流到東港琉球航道。藍白航運總經理周台誠表示，漂流貨櫃對交通船航班沒造成影響，但仍希望能盡速清除。