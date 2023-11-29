陽光行動／防範冷氣機墜落砸人 立法牛步

新北市板橋區七月發生冷氣機從高空墜落砸死女大生，新北、桃園市府先後修訂施工指引並納入地面防護，但無罰則及強制力，期盼中央統一立法規範。記者林俊良／攝影 新北市板橋區七月發生冷氣機墜落砸死女大生的事件，事故源自工人施工不慎，但中央至今遲無修法或具體規範等作為，僅新北及桃園市府修訂「冷氣裝修安全作業指引」，首度納入地面的安全防護作業；但指引既無罰則，也無強制力，僅供參考，讓業界質疑不切實際、難收效益。地方希望中央統一立法規範，中央卻盼地方先訂自治條例，互推責任。

社區自律 安裝須簽切結書

政大黃姓女學生七月在板橋等公車時，遭十七樓高掉落的冷氣機砸中身亡。依現行法令，對於防止施工人員墜落有明確規範，但對施工時的地面及周邊防護卻無明確要求，成為法規漏洞。

新北三重區「首都花園大廈」社區管委會在意外發生後貼出公告，要求安裝冷氣須向管委會報備、簽署切結書。主委林婉萍說，該事件太駭人，住戶也引以為鑑，現在住戶都會主動檢查冷氣支架是否鬆動，近期安裝冷氣時，也願意多花錢加設冷氣鐵籠。

新北規範 地面採防護措施

相較民間的積極，事發後，從地方到中央異口同聲強調須訂定規範，迄今卻無下文。新北市府為此訂定施工指引，規範裝冷氣等高空施工時，地面應採防護措施，保障施工者和下方通行者的安全。

無所適從 業者籲中央立法

新北市冷凍空調業職業工會擔心指引沒有強制性，難以約束會員，事故權責也難釐清。

高雄市冷凍空調技師公會表示，新北市的指引立意良善，但配套不足，會造成業者無所適從，應由中央統一立法。

新北市勞檢處長林澤洲說，工人跨區安裝冷氣情形普遍，只有新北市法制化也無濟於事，只徒增業者困惑，呼籲中央統一規範。新北市新版「冷氣裝修安全作業指引」，一併規畫防止冷氣設備掉落的建議，要求施工單位在地面設「圈圍」提醒，並安排監視人員引導人車通行。勞檢處表示，指引雖無強制力，但已請冷氣通路商透過承攬契約，要求施工單位遵循。

勞檢處昨開課向七十名冷氣裝修員宣導新指引。有十五年裝修經驗的陳先生說，東西砸壞可賠錢，砸到人「真的是賠不起」，這分指引能讓工人跟屋主溝通更有依據。但趙姓師傅說，安裝基本冷氣機型一組二人，費用約三、四千元，若下方要派人管制，須多一人費用，成本要客戶吸收，恐怕意願不高。

「一定要立新法」，民進黨立委張宏陸認為，意外發生後，內政委員會有討論，他要求國土署對建築物附掛物訂新法，讓外牆附掛物的施工、維護有明確規範，也能釐清意外的責任。他直言新北市府靠契約規範的效果非常有限，認為地方可先訂自治條例，中央也要加快立法腳步。