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陽光行動／亡故女生父母 心還很痛

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北市黃姓女學生7月在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中，送醫搶救仍不治。現場遺留有冷氣殘骸。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓女學生7月在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中，送醫搶救仍不治。現場遺留有冷氣殘骸。記者王長鼎／翻攝

政大黃姓女學生七月遭從天而降的冷氣機砸死，她姊姊目睹悲劇，新北市府安排社工輔導、殯葬協助等資源，家屬雖獲一八○萬元犯罪被害人補償金，迄今四個多月仍走不出傷痛。犯罪被害人保護協會表示，此案民刑事官司仍在進行，已安排律師協助。

得知新北市府修訂冷氣施工指引，避免類似悲劇重演，社工轉述女大生父母的意見，表示婉拒受訪，「心還很痛，不想再觸及傷口」。女大生原就讀政大稅務系三年級，家住新北八里區；大她兩歲的胞姊也是政大畢業。事發當天，她們要從板橋搭公車到新店的駕訓班，等公車時卻遭遇死劫。

事發後，死者父母難以接受噩耗，母親幾度哭喊「一個孩子就這個沒了」。新北地檢署九月底依過失致死罪起訴冷氣工人李建邦，以及指派他去施工的空調公司負責人劉智輾，指劉男犯後不思悔過，請法院從重量刑。

冷氣 政大 過失致死

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