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新聞眼／另類行人地獄 政府已忘記？

聯合報／ 本報記者葉德正王慧瑛
高空墜落的冷氣機砸死女大學生，許多大樓都更加注意冷氣機室外機安裝的安全性，圖為某大樓提醒上方冷氣有危險。圖／聯合報系資料照片
高空墜落的冷氣機砸死女大學生，許多大樓都更加注意冷氣機室外機安裝的安全性，圖為某大樓提醒上方冷氣有危險。圖／聯合報系資料照片

新北板橋七月發生冷氣機因人為疏失從天而降，奪走黃姓女大學生的寶貴性命，事發後，中央到地方紛紛討論修法或建立施工指引的必要，時隔四個多月，僅新北及桃園跨出一小步，卻等不到中央修法的一大步，令人不禁感嘆政府對於不幸事故，老是心存「今天公祭、明天忘記」態度。

都會區高樓林立，行人除了要留意往來人車，還要當心高空墜落物，慎防飛來橫禍，這種另類的「行人地獄」實在諷刺。新北市府近期強化冷氣安裝指引，顧及高空施工與地面行人防護，卻是無牙老虎，既無罰則且缺乏約束力，對業界形同具文，待事故的記憶逐漸被遺忘，一切又回到原點。

此案不僅攸關施工安全，更是提升國內職人精神的契機，最能立竿見影的作法，應由中央結合地方修法、修規範，結合相關工會、公會展開持續的勞安教育，從職人養成階段，就把施工重細節、不馬虎、兼顧地面安全的觀念與作法，深深植入眾多職人的腦中，待一段時日之後，這項職人精神自然成為相關工作者的ＤＮＡ。

此案無關政治立場，中央與多數地方政府卻普遍漠視，各黨派立委也不再關心台灣高空施工文化，以致高空塔吊繼續折斷釀災，冷氣機照樣從空中墜落，加上許多工人抱持僥倖心態，讓台灣的天空繼續危機四伏，三黨的總統參選人要給人民一個說法。

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