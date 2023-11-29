聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／防冷氣墜落 六都加強巡查預防

聯合報／ 記者林麗玉鄭國樑黃寅謝進盛鄭惠仁徐如宜／連線報導
新北冷氣裝修 新版指引 製表／葉德正
新北冷氣裝修 新版指引 製表／葉德正

新北板橋七月發生安裝冷氣機時墜落，砸死黃姓女大生的悲劇，如今新北、桃園市府都推出施工指引，高雄市府本月起至明年底，啟動安裝及外牆維護安全巡查；台南依中央的指導原則執行，但考慮加大執法力道；北市、台中強調事前預防，從源頭管理。

桃園勞檢處表示，八月十日已依職安法公告「桃園市冷氣裝修安全作業指引」，請相關技師了解新訂作業規範，規定作業區一樓地面須畫出作業區、設置交通錐（含連桿）區隔，並指派交管人員於作業半徑外管制人車，否則依職安法開罰。建管處也發函提醒各社區管委會須監督廠商施工。

高雄市府雖未訂定相關規範，但宣布即日起至明年底，啟動冷氣家電安裝及外牆維護安全巡查，巡查重點包括冷氣室外機支架是否鏽蝕或斷裂，外牆磁磚是否隆起或剝落。

台南也未特別訂定冷氣安裝安全作業指引，市府指出，國土署八月十四日公布「空調家電安裝與維修空間規畫設計指導原則」，已有相關規定，就依中央指導原則執行，原則上視為營造行為，現場本須安排專人安全維護，未來會加強執法力道。

北市勞檢處主秘康水順表示，北市事前預防包括源頭管理、加強教育訓練、現場稽查，三管齊下，避免職災發生，七月廿六日已函文電器商業同業公會及工會；市府也會不定期現場巡檢。

台中市勞動檢查處長邱怡川說，本案牽涉勞工施工安全或物件掉落等，施工規範涉及都發局、建設局等多個單位，已連繫相關單位研擬具體可行措施。

冷氣室外機 桃園 北市

延伸閱讀

8旬婦未接種流感疫苗 北市流感併發重症死亡首例

好市多蛤蜊驚見菸蒂！北市衛生局稽查內湖店 源頭竟是嘉義廠商

北市率全國之先！住宅區業者「夜間禁放音樂擾寧」上路 違者恐挨罰

北市婦遭假投資詐近400萬 警追車手破獲行動水房逮3人

相關新聞

陽光行動／防範冷氣機墜落砸人 立法牛步

新北市板橋區七月發生冷氣機墜落砸死女大生的事件，事故源自工人施工不慎，但中央至今遲無修法或具體規範等作為，僅新北及桃園市...

陽光行動／掉落物危機不斷重演 「安全規範須公部門約束」

磁磚、花盆等天降異物意外層出不窮，新北市林口昨天就有吊車疑因風勢太大翻覆砸中鷹架，鷹架倒下打中公車站牌，所幸當時無人候車...

新聞眼／另類行人地獄 政府已忘記？

新北板橋七月發生冷氣機因人為疏失從天而降，奪走黃姓女大學生的寶貴性命，事發後，中央到地方紛紛討論修法或建立施工指引的必要...

陽光行動／亡故女生父母 心還很痛

政大黃姓女學生七月遭從天而降的冷氣機砸死，她姊姊目睹悲劇，新北市府安排社工輔導、殯葬協助等資源，家屬雖獲一八○萬元犯罪被...

陽光行動／防冷氣墜落 六都加強巡查預防

新北板橋七月發生安裝冷氣機時墜落，砸死黃姓女大生的悲劇，如今新北、桃園市府都推出施工指引，高雄市府本月起至明年底，啟動安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。