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陽光行動／防冷氣墜落 六都加強巡查預防
新北板橋七月發生安裝冷氣機時墜落，砸死黃姓女大生的悲劇，如今新北、桃園市府都推出施工指引，高雄市府本月起至明年底，啟動安裝及外牆維護安全巡查；台南依中央的指導原則執行，但考慮加大執法力道；北市、台中強調事前預防，從源頭管理。
桃園勞檢處表示，八月十日已依職安法公告「桃園市冷氣裝修安全作業指引」，請相關技師了解新訂作業規範，規定作業區一樓地面須畫出作業區、設置交通錐（含連桿）區隔，並指派交管人員於作業半徑外管制人車，否則依職安法開罰。建管處也發函提醒各社區管委會須監督廠商施工。
高雄市府雖未訂定相關規範，但宣布即日起至明年底，啟動冷氣家電安裝及外牆維護安全巡查，巡查重點包括冷氣室外機支架是否鏽蝕或斷裂，外牆磁磚是否隆起或剝落。
台南也未特別訂定冷氣安裝安全作業指引，市府指出，國土署八月十四日公布「空調家電安裝與維修空間規畫設計指導原則」，已有相關規定，就依中央指導原則執行，原則上視為營造行為，現場本須安排專人安全維護，未來會加強執法力道。
北市勞檢處主秘康水順表示，北市事前預防包括源頭管理、加強教育訓練、現場稽查，三管齊下，避免職災發生，七月廿六日已函文電器商業同業公會及工會；市府也會不定期現場巡檢。
台中市勞動檢查處長邱怡川說，本案牽涉勞工施工安全或物件掉落等，施工規範涉及都發局、建設局等多個單位，已連繫相關單位研擬具體可行措施。
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