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陽光行動／掉落物危機不斷重演 「安全規範須公部門約束」

聯合報／ 記者劉懿萱宋原彰李成蔭葉德正／連線報導
新北林口一處工地吊車疑似因風大造成天車傾倒，吊臂壓到一旁鷹架，砸中公車站牌，幸無人受傷。圖／林口區公所提供
新北林口一處工地吊車疑似因風大造成天車傾倒，吊臂壓到一旁鷹架，砸中公車站牌，幸無人受傷。圖／林口區公所提供

磁磚、花盆等天降異物意外層出不窮，新北市林口昨天就有吊車疑因風勢太大翻覆砸中鷹架，鷹架倒下打中公車站牌，所幸當時無人候車，否則可能又發生板橋冷氣砸死等車乘客事件，也再度凸顯高空掉落物的嚴重性。高雄市冷凍空調技師公會表示，預計十二月九日在全國會員大會中，建議擬定安全作業指引。

板橋一處舊大樓近日也發生「磁磚雨」，掉落的磁磚不僅穿透附近建物雨遮，也擊中行經的機車騎士，所幸有安全帽防護；附近居民行經都快步走過，管委會隔天雇工修復。但最怕的是花盆、招牌等重物從高空墜落，新北市警局表示，過去這類砸人案件都是非死即傷。

「要釜底抽薪，就是不將冷氣裝在外牆」，新北市水電裝置業職業工會總幹事林鳳秋說，冷氣裝修師傅應定期進修，機台一直在更新，安裝技術也應精進，知名冷氣品牌原廠每隔一陣子召回旗下師傅培訓，公部門也應有類似強制性的作為。

新北市冷凍空調業職業工會質疑，市府擬訂新安裝指引，卻沒有強制性，難以約束會員；但若有強制性，釀公安意外時要罰業主還是施做師傅？現場由誰監督？都是問題。目前多數師傅都有通過證照檢定，但師傅仗著資歷，大意出事的情況仍屢見不鮮，專業度檢核還須靠公部門約束。

新北市電器裝修業職業工會理事長林惠達說，過去墜落案多是分離式冷氣，板橋女大生案掉落的是直立式冷氣，突出外牆的部分比傳統窗型要少許多，會出事連業界都覺得不可思議。多數冷氣大廠都要求承攬商每年受訓，確保有足夠的安裝冷氣專業，他認為應強化人員訓練和證照認證，否則非專業的人上陣，再怎麼防護還是有風險。

新北冷氣業者陳思怡說，安全的關鍵還是在工人自律，公司訂有獎懲辦法，鼓勵同仁間當吹哨者，若沒有違規紀錄，能獲得約一萬五千元獎金。

北市土木技師公會理事長莊均緯表示，兩公尺以上就屬高空作業，冷氣墜落不會彈跳，一般會以下方冷氣最大面積的兩倍圍設防護範圍；考量建物可能有屋簷、平台等阻礙物，導致墜落時偏離軌道，他認為可從阻礙物起點往外三到四倍圍設；但若是十樓以上，還要考慮可能受風吹而偏離墜落軌道，可再拉大到五倍。但現場環境條件複雜，確實難訂標準。

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