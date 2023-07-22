新聞眼／規範草率 難防高空版行人地獄

台中捷運今年五月遭一旁工地塔吊橫空插入釀一死，政大女大生前天等公車又遭高樓墜下的冷氣機砸死，輿論譁然，無預警的「空中炸彈」令人心生恐懼，偏偏針對高空作業，中央除了營建工地之外，對一般公寓大樓缺乏明確規範，恐演變成高空版的行人地獄亂象。

營建署大動作發函「空調家電安裝與維修空間規畫設計指導原則（草案）」給各縣市及相關公會，卻連一句防止冷氣墜落或地面安全防護的相關指引都沒有，主要是近年來電器公會屢屢接獲冷氣安裝及維修工人墜樓事故的反映，只顧及施工人員防墜落，忘了地面的人車安全。

為了防人員墜落，電器公會自訂施工原則，要求沒有安全施工空間的業主，須在外牆自備不鏽鋼製的鐵籠，讓施工人員站立、搬動機器，但許多縣市政府把鐵籠視為違建，讓安裝冷氣的工人很無言；而這項矛盾也不見政府出面說出個明確的處理原則，連這個小問題都搞不定，自然無視高空作業的危險。

空中掉下來的飛來橫禍，已經不再只是早期的磁磚、盆栽，現在連冷氣都會從天而降，中央管了懸掛在建築的廣告招牌「廣告物」，但反觀密集裝在大樓牆上的冷氣機，卻處於法令灰色地帶，既沒統一管理，也沒畫定安全防護區，難道走路要一直抬頭？難怪連管勞安的官員都要勸大家盡量走騎樓。

昨日中捷的塔吊災害，今日的冷氣機殺人，台灣上空還有多少「高空炸彈」會奪取人命，請政府官員想想自己也會是行人，付諸行動訂出規範吧！