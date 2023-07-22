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工人3萬交保 「職人精神待加強」

聯合報／ 記者柯毓庭王長鼎李定宇張曼蘋楊正海鄭朝陽／連線報導
李姓工人前天在板橋大樓裝冷氣，不慎讓冷氣機墜落砸死黃姓女大生，李昨被依過失致死罪送辦，檢方訊後命其3萬元交保。記者王長鼎／翻攝
李姓工人前天在板橋大樓裝冷氣，不慎讓冷氣機墜落砸死黃姓女大生，李昨被依過失致死罪送辦，檢方訊後命其3萬元交保。記者王長鼎／翻攝

李姓工人前天在板橋大樓裝冷氣，不慎讓冷氣機墜落砸死黃姓女大生，李昨被依過失致死罪送辦，檢方訊後命其三萬元交保；死者雙親及姊姊昨晚低調招魂。此事件在空調裝修業討論熱烈，有專業師傅說，是該找回職人精神的時候了。

李男在冷氣安裝過程未符合安全作業規定，新北市勞檢處昨依職安法開罰最重卅萬元。勞檢處調查該房東委由「金耀冷凍空調公司」負責安裝，但因金耀公司人手不足，才交由李姓工人施做。因李與金耀公司有承攬關係，金耀公司未實施作業前危害告知，遭罰六萬元。

新北市長侯友宜昨到醫院慰問家屬，並贈一萬元慰問金，侯不斷安慰黃父。黃父說，家中務農，用心栽培兩姊妹，孩子非常努力讀書，沒想到遭此不幸。侯向家屬表示，市府除追究施工安全責任，也會給予法律訴訟等最大支持與協助。

李男供稱，十六歲就當學徒學習維修拆裝冷氣，對「分離式」冷氣安裝相當熟悉，但不熟悉窗型冷氣，前天他還打電話給同事求助，同事電話教學，疑因安裝過程步驟有錯，卡榫沒裝好釀慘劇。

黃女雙親前晚到派出所製作筆錄，難掩悲慟情緒，他們說，「無法相信，怎麼就這樣少了一個小孩」，質疑業者根本沒做好防護措施，一定要追究責任到底。

新北勞檢處除勒令現場停工，即日起至九月底將隨機巡查冷氣安裝現場。

台北市職能發展學院主任高俊儀對這起事故非常訝異，他說，冷氣空調是熱門課程，職訓很快就招滿，若有接受相關職訓還發生意外，是非常罕見的疏失。

領有專業證照的鍾姓空調師傅說，台灣技術工人的職人精神有待加強，以這次事故為例，明明機器附施工說明書，就是不去看，平時真的也沒幾個師傅會仔細研究說明書，為趕時間，裝得「差不多」就要趕下一場。

冷氣 勞檢 房東 工安

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