「空中炸彈」防不勝防 新北勞工局長：法令修改前 多走騎樓

廿一歲黃姓女大生前天遭十七樓落下的冷氣機砸死，加上之前台中捷運遭建築工地斷裂塔吊擊中造成死傷，無預警的，凸顯高空作業安全破了大洞；新北市勞工局雖訂定「冷氣裝修安全作業指引」，既無法律效力，也未規畫地面的安全防護區，勞工局長陳瑞嘉坦言，在修改法令前，大家還是盡量多走騎樓。

女大生之死觸發桃園市勞檢處警覺，表示將研議作業指引及肇災鑑定訊息，轉知各大冷氣通路商，並要求冷氣通路商協助轉達施工的承攬商。

桃市建管處表示，冷氣通路下游的工程承攬商，應比照工地吊掛作業，嚴格執行外牆安裝工程，做好安全防護，也將發函提醒各社區管委會，針對住戶在外牆安裝冷氣，須在作業區正下方一定範圍內，標示圍束作業警示區，避免行人誤入施工範圍。

新北市勞工局訂有「冷氣裝修安全作業指引」，協助勞工安裝冷氣時避免意外，除要求勞工佩戴安全帽、安全帶等，也要求檢視冷氣機裝設位置，若使用不當支架或牆面材質脆弱，是否易造成冷氣機掉落危險。不過這是給業者參考的「指引」，沒法律效力。

勞工局表示，目前固定式起重機具吊掛時，施工半徑範圍內禁止進出，但裝修冷氣不需要證照就可以做，只要求機器固定牢靠就行，中央沒有法令規定高空裝修作業的地面防護警戒區。過往都是冷氣師傅不慎墜樓，這是第一次發生冷氣沒固定好從高樓掉落。

勞工局也說，新北僅能依現有法規輔導通路商、到現場檢查，若要更詳細的規範及取締法源，有賴中央立法或修法。

陳瑞嘉坦言，自己平時習慣走騎樓，妻子習慣走人行道，經過這次悲劇，「以後還是盡量走騎樓好了」。中央若要對裝修冷氣訂法規，必須跟各縣市討論，依地方實務取得最大共識。