獨／冷氣砸死女大生引公安疑慮 勞檢處即起71天巡查安裝「3重點」

新北市板橋區昨發生冷氣機墜落砸死女大生意外，事件發生引起外界質疑公安疑慮，新北市勞檢處今調查結果出爐，將安裝師父及承攬商開罰共36萬元。另勞檢處即起至9月底將隨機巡查冷氣安裝三重點包括人員防墜、物料飛落及 人員防止感電，避免類似意外再次發生。

勞檢處副處長陳兆年表示，針對昨發生冷氣墜落意外，勞檢處調查認定施工李姓師父在安裝過程未將冷氣安裝穩妥，也沒有加裝安全繩索，因此發生此件意外。對此勞檢處在7至9月冷氣安裝高峰期，將實施人員防墜、物料飛落及 人員防止感電三大檢查重點。

陳兆年說，人員防墜包括人員在外牆施工時是否佩戴安全繩、有無安全工作台，物料飛落則將檢查冷氣腳架是否穩妥、冷氣安裝過程是否使用綁上安全繩索防墜，人員防止感電則是冷氣機安裝完成後一定會接電測試，將檢查是否有防止人員觸電疑慮。

勞檢處即起將派員在道路隨機檢查冷氣安裝行為，另將向大賣場匯集冷氣安裝資訊，隨機抽查業者實地安裝冷氣過程是否符合安全要件。