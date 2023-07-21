冷氣砸死人案 消基會疾呼作業應訂嚴格安全規範

板橋昨天發生一起冷氣安裝時掉落致死案，消費者文教基金會今天表示，根據報導是施工時師傅沒扶穩所致，呼籲高空裝設作業應訂定嚴格的安全規範，包含設置警示繩避免行人靠近。

消費者文教基金會今天發布新聞指出，不僅今年5月台中有冷氣掉落，計有2部汽車、6台機車被擊中，損失慘重；昨天下午板橋新埔捷運站出口一處工地，17樓裝冷氣時，根據報導指稱師傅手沒扶穩掉落，致1名候車女子死亡，凸顯高空裝設作業，必須訂定嚴格安全規範。

消基會主張，冷氣安裝施工作業，屬於臨時性、風險性的作業，可參酌營造安全衛生設施標準，要求安裝時，應設置警示繩，避免行人進入物體飛落危險區內。

消基會也質疑，安裝細節僅以簡陋三角支架支撐，或只放置在牆面邊緣，根本缺乏防護，因此，電器商業同業公會全國聯合會在民國107年即推動空調安裝的標準作業規範（SOP）使用不鏽鋼架的冷氣籃，但是實況似乎推動得並不全面。

消基會認為，根據「建築法」規定，建築物所有人、使用人應對建築物的構造、設備安全負責；「公寓大廈管理條例」規定，公寓大廈周圍上下、外牆是共有部分，管委會有管理權責；但政府很少宣導，除施工單位、住戶、管委會等有連帶責任，政府應亡羊補牢，修訂規約範本，要求管委會定期檢查外牆，確保安全無虞。

消基會補充，依據「刑法」規定，「因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。」以及「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」