高樓裝修冷氣不慎失手砸死人 李姓工人3萬交保

21歲黃姓女大生今天下午1時許在路邊等公車時慘遭墜落冷氣機砸中頭部送醫不治，裝修工人31歲李姓男子被依過失致死罪移送新北地檢署，稍早檢方複訊完畢，諭知三萬元交保。

黃姓女大生目前就讀政治大學社科院財政系二年級。當時她與姊姊一起在板橋區民生路公車候車亭等候公車時，無辜遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，當場無呼心跳，同行姊姊也被突如其來的情況嚇得當場哭泣，還幫忙跪地施做CPR急救，但送醫急救後黃女仍不治。

警方調查，現場狀況疑似為公車候車亭旁大樓17樓有工人正在裝修冷氣機，因失手不慎導致冷氣機從高處墜落，直接砸中黃女，警方獲報後，在現場拉起封鎖線，並將冷氣施工人員李姓男子帶返回派出所。掉落的窗型冷氣機重約30公斤，從17樓高處落，其重力加速度可達一公噸以上，而據李男陳述，當時剛將冷氣機裝置完畢，沒想到竟然會突然向下掉落，自已當時也嚇壞了，表示會負起一切相關責任。

據悉，該裝修冷氣的住是名女子，姓王，從事會計，她找來李男公司協助安裝冷氣，雖然當時人在場，但也不清楚發生甚麼事。而李男受雇於桃園市平鎮區一間專做冷凍空調的公司，據悉，該公司資本額約200萬，負責人姓劉，公司人數約10人左右。

稍早檢方複訊完畢，諭知李男3萬元交保。