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外牆冷氣機 公安不定時炸彈

聯合報／ 記者鄭朝陽林縉明李定宇劉懿萱／連線報導

新北市發生高樓冷氣機墜落砸死人意外，引發冷氣裝修業者熱議，由於從業者趕時間、忽略施工細節，加上冷氣廠商更換材料，憂心多直接附掛在外牆的冷氣機成為公安的不定時炸彈

鍾姓師傅指出，因國際原物料上漲，冷氣廠商提供的安裝架等配件已悄悄改變，有的鐵件從鍍鋅改成烤漆，甚至變薄，風吹日曬之下，劣化速度會加快，尤其靠海邊和硫磺氣較多的地區。

他說，施工是另一個隱憂，好比固定冷氣支架的膨脹螺絲，有的不能用電動工具上鎖，須用手工具慢慢轉緊，避免電動工具的大扭拒「鎖過頭」，破壞螺絲的應力，但工人為趕時間，不理這些關乎安全的細節；近來就發生大廠牌附的固定螺絲斷裂事件，令同行捏一把冷汗。

鍾師傅說，材料改變加上施工粗糙，冷氣機可能因樓上有重物掉落，或強風拉扯，造成支架斷裂而墜落，但多數用戶不會去關心冷氣是否牢固，「只能祈禱它們不要掉下來」。但從業人員不少是半路出家，前輩怎麼教就怎麼做，連產品安裝說明書都不看，消費者只能自求多福。

電器公會自訂室外機安裝規範，要求業主在高空安裝須自備鐵籠，否則拒絕安裝。安裝師傅都說，這規範保障人員安全，但縣市視鐵籠為違建；不少業主求方便，室外機直接附掛在外牆上。

冷氣 炸彈

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