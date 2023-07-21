板橋17樓冷氣墜落 砸死女大生

真是天降橫禍。廿一歲政大財政系黃姓女學生昨與姊姊在新北市板橋區新埔捷運站旁等公車，遭一旁十七樓垂直掉落的窗型冷氣機砸中頭部，當場倒地雙腿骨折，失去生命跡象，送醫仍不治。闖禍的李姓冷氣工人，被依過失致死罪移送地檢署偵辦。

「天啊，真的嚇死人了。」一起等公車的何姓女子目睹事發瞬間，驚魂未定地表示，突然看到有東西從高處掉落，身旁的黃女瞬間倒地，一動也不動，在場十多名等公車民眾都嚇壞了。黃女的姊姊在一旁被嚇哭，立即跪地為她施做心肺復甦術急救，救護車趕抵後將她送往板橋亞東醫院急救，但仍宣告不治。

新北板橋新埔捷運站附近一棟大樓十七樓住戶請工人裝冷氣，疑因施工不慎造成冷氣機墜落。記者杜建重／攝影 據了解，闖禍的卅一歲李姓工人，當時正在公車站旁大樓十七樓安裝直立式窗型冷氣，疑因未鎖好安裝架上的冷氣機，導致冷氣機重心不穩摔落。李男裝修冷氣三年多，窗型冷氣滑落時曾探頭往下看，發現似乎砸到人，連忙搭電梯下樓，發現黃女倒臥，當場腳軟直呼「完蛋了」；他難過表示，會負起責任。

據了解，安裝冷氣的李男來自桃園市平鎮區的冷凍空調公司。領有專業證照的鍾姓空調師傅說，據同行經驗，從掉落的冷氣並沒有鎖檔片研判，冷氣機的上下檔片未上鎖或沒鎖好釀禍的機率偏高，安裝師傅可能經驗不足或趕時間。

鍾師傅說，直立式窗型冷氣機直接鎖在窗戶的窗框上，機器上下側要先鎖好檔片，並在窗框鎖好安裝架，這時把冷氣機放進安裝架卡住，就大功告成，會讓機器摔落地面「實在太誇張」，顯示安裝程序有問題。

新北市勞檢處指出，現場勘查是房東為房客更換窗型冷氣，僅一名工人施工，此案已涉刑法過失致死，若因施工疏忽肇禍，將依職安法開罰。

新北市議員廖先翔表示，已發生憾事，凸顯外牆附掛設施問題，中央、地方應該合作立法規範，保障業者施工及行人安全。營建署表示正在研擬大樓外牆冷氣裝設作業規範，基於安全考量，初步希望分離式冷氣裝在陽台或露台安全處，正與業界討論凝聚共識。