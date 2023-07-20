女大生轉乘公車考駕照卻遭冷氣砸死 姊姊控施工無防護

政治大學1名女學生今天在板橋被17樓掉下冷氣砸死，家屬質疑，工人裝設冷氣時未設防護與警戒設施。

新北市板橋區民生路二段某社區大樓17樓今天下午裝設冷氣時，工人疑施工不慎冷氣機掉落，砸死正在等公車的黃姓女子。

從附近的監視器影片中可以發現，當時，不少人在板橋區新埔捷運2號出口旁的候車亭等公車，一瞬間，一台白色的冷氣卻無預警從高空墜落，嚇壞紅磚道的行人與正等公車的乘客。

當時，黃女與姐姐正從一旁的騎樓走出，要往前走到公車站牌處，未料30公斤重的窗型冷氣機突然從天而降，當場砸中黃女頭部、趴臥倒地。

消防局說，黃女被冷氣砸中頭部重創大面積撕裂傷、腿部骨折；從畫面中可以發現，有旁人立即給予倒臥紅磚道上的黃女急救，一直到救護車來接手。

這棟大樓一樓目擊男子接受聯訪時表示，他聽見巨大聲音外出察看發現黃女受傷，立即撥打119給消防局救護。剛好有3名休假等公車的護理師，見到黃女受重傷，立即毫不猶豫，跪在地上就給予CPR急救。

消防局告訴中央社記者，經查詢現場救護人員，當時忙著接受急救，並未查知現場急救的護理師身分，雖然最後21歲的黃女不治，但也相當感謝醫護人員見義勇為伸出援手。

同行的黃女姐姐，案發後跟隨救護車前往亞東醫院關心妹妹的傷勢。

政治大學稍早曾表示，發生憾事的是財政系的女學生，校方將盡全力給予家屬支援和協助。

死者的姐姐及家屬等人，稍早神情哀戚前往文聖派出所製作詢問筆錄，家屬對於死者被砸死無法接受。

全程目睹經過的黃女姐姐陳述，與妹妹正從八里到板橋，要轉搭公車前往新店區上駕訓班考汽車駕照，不料飛來橫禍發生意外，令人難以置信與難過。

她也質疑，為什麼現場只有一個工人獨自施工，且大樓施工安裝冷氣，卻沒有任何防護措施，也沒有在行人紅磚道周邊，設立警戒區等設施。

警方說，黃女送往亞東醫院搶救後宣告不治，工人李男經過初步詢問，將等製作完整的筆錄後，會依過失致死罪嫌移送新北檢偵辦。