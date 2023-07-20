性平修法 高雄婦團籲中小企業由政府介入調查

行政院提出性平三法修正草案，高雄婦女新知協會今天提出2點訴求，盼30人以下中小型企業應由政府介入成立第三方單位調查性騷，以及職場性騷行為人應適用行政罰鍰。

受到MeToo事件延燒影響，行政院7月13日提出性平三法修正草案，民意代表與民團也提出各自版本。高雄婦女新知協會今天召集中小企業代表、學者、專家召開記者會，呼籲政府應從被害人角度思考，讓修法結果有實際幫助，並提出2點修法訴求，分別為30人以下中小型企業應由政府介入成立第三方單位執行調查、職場性騷擾行為人應同樣適用行政罰鍰。

中山大學社會系教授陳美華表示，現行性別工作平等法只明文要求僱用30人以上單位必須建立性騷擾防治措施，導致以中小企業為主的台灣，竟有高達97.6%事業單位並沒被強制要求建立相關防治措施，且這類事業單位大多沒設立專門性騷擾申訴管道，因此由主管機關主責調查可能是比較好的做法。

中小企業主代表，佳昇有限公司經理沈盈希認為，政府不能立了法就把這個該盡的責任全部丟給雇主，還用高額罰款威脅就範，且性騷擾調查屬於專業工作，一般中小型業者怎麼可能知道要怎麼做，希望政府立法時能顧慮企業店家規模及屬性差異，而非用同一條規定綁死大家。

高雄婦女新知協會理事長杜海容也提到，依行政院提出的性平三法修正草案，仍沒有就最高負責人以外的職場性騷擾行為人裁處行政罰鍰，針對如何究責加害人，應該是立法院這波修法必須正視問題；從被害者角度思考，政府直接對行為人處行政罰鍰，即可達究責目的。