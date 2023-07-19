為外館性騷道歉？陳揆未回應

周玉蔻指前中國小姐張淑娟是緋聞案女主角被訴，立委質詢是否將「性霸凌」納入「性平三法」修法範疇？行政院長陳建仁表示性騷擾與性霸凌不同。至於駐外代表頻傳涉性騷案，國民黨立委曾銘宗四度追問是否向國人道歉，陳揆僅表示希望被害人能得到最好保護，對加害人也絕不寬貸。

立法院昨邀陳建仁率相關部會首長專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。國民黨立委李德維質詢，周玉蔻指控張淑娟「滾床單」，這是性霸凌；行政院對性霸凌事件有無相關防治？陳建仁答詢表示，不適合評論個案；這次修法朝性騷擾防治努力，性霸凌部分法律有規範，這次修法沒考慮。

針對駐泰前代表莊碩漢、駐菲前代表徐佩勇分涉性騷案，原能會前主委謝曉星也涉性騷遭監察院彈劾，曾銘宗四度追問陳建仁是否要道歉？陳建仁說，希望被害人能得到最好保護，對加害人絕對不寬貸。