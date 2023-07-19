聽新聞
test
0:00 / 0:00

為外館性騷道歉？陳揆未回應

聯合報／ 記者林縉明鄭媁／台北報導

周玉蔻指前中國小姐張淑娟是緋聞案女主角被訴，立委質詢是否將「性霸凌」納入「性平三法」修法範疇？行政院長陳建仁表示性騷擾與性霸凌不同。至於駐外代表頻傳涉性騷案，國民黨立委曾銘宗四度追問是否向國人道歉，陳揆僅表示希望被害人能得到最好保護，對加害人也絕不寬貸。

立法院昨邀陳建仁率相關部會首長專案報告「性騷擾防治相關事宜」並備詢。國民黨立委李德維質詢，周玉蔻指控張淑娟「滾床單」，這是性霸凌；行政院對性霸凌事件有無相關防治？陳建仁答詢表示，不適合評論個案；這次修法朝性騷擾防治努力，性霸凌部分法律有規範，這次修法沒考慮。

針對駐泰前代表莊碩漢、駐菲前代表徐佩勇分涉性騷案，原能會前主委謝曉星也涉性騷遭監察院彈劾，曾銘宗四度追問陳建仁是否要道歉？陳建仁說，希望被害人能得到最好保護，對加害人絕對不寬貸。

陳建仁 霸凌 性騷擾

延伸閱讀

陳建仁贊成政黨輪替？ 政院澄清：指民主國家一般情況不是現在

台灣MeToo事件頻傳 藍委要求每年公布性騷改善報告、組性平人才資料庫

藍委質疑蔡政府舉債大撒幣 行政院回應了

立委憂性平三法上路113專線爆量 陳建仁：加強接案能力

相關新聞

職場MeToo修法少 民團憂困境難解

立法院臨時會將處理性平三法修正草案，行政院長陳建仁昨天赴立法院專案報告「性騷擾防治事宜」指出，此次修法以被害人保護為中心...

勞團補漏：性騷累犯公布姓名

桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會、桃園市產業總工會昨舉行記者，提出性平三法修法補漏六大訴求，包括開放委託工會協...

禁師生戀 擬以成年區分

行政院通過「性平三法」修正草案，明定禁止校長或教職員不得與學生發展「有違專業倫理之關係」（師生戀），情節嚴重可由性平會處...

新聞眼／避免修法過猶不及 考驗立院

#MeToo事件延燒，在社會關注及立法院要求下，終於讓行政院火速盤點修法，催生出性平三法修正草案送立法院審議。不過，三法...

為外館性騷道歉？陳揆未回應

周玉蔻指前中國小姐張淑娟是緋聞案女主角被訴，立委質詢是否將「性霸凌」納入「性平三法」修法範疇？行政院長陳建仁表示性騷擾與...

性平三法院版修正草案 民團：性工法修最少未能解決目前困境

台灣metoo風暴引發全民關注，政院上周四公布性平三法修正草案，行政院長陳建仁今也赴立法院專案報告「性騷擾防治相關事宜」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦