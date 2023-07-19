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新聞眼／避免修法過猶不及 考驗立院

聯合報／ 本報記者鄭媁

#MeToo事件延燒，在社會關注及立法院要求下，終於讓行政院火速盤點修法，催生出性平三法修正草案送立法院審議。不過，三法翻修幅度大、層面廣，民間團體及各界也有不同意見，如何在為期兩周的臨時會完成修法，新制還要務實可行，將是朝野立委的重大考驗。

此次性平三法明定出性騷擾的管轄權，過往未受規範的「權勢性騷擾」，這次給予明確的定義及層級式處罰；對於性騷擾的申訴時效、保護扶助機制、申訴人的暫時避難措施等，也一併考慮，性平法制無異邁出很大一步。

然而，修法後仍有大量的子法及相關指引待訂定，還有後續公私部門的窗口建置、專業訓練、擴大宣導等，都要仰賴充足人力及經費，能否在預定的明年三月八日婦女節如期上路，仍是未知數。其次，不同職場領域各有特殊性，即使立法再完整，受害者仍可能因種種不可預期因素，無法捍衛自身權益。

再者，包括民間團體提及，性工法多數修正僅針對行為人，尚不足以督促雇主防治義務；還有學者專家及立委提及的專案勞檢制度，定期公布處分類型、金額及具體改善情形等，以及防範雇主事後報復的因應機制，也要一併設想。

此外，禁止師生戀的準則，外界仍有不同意見。是全面禁止，還是具有權勢的不對等關係才禁止？若以成年與未成年區分，是否會導致高三學生的界定不明？對於「超乎師生原本會有的互動，而有私下發展的親密關係」，也應有更明確的定義，避免修法過猶不及，反易衍生糾紛。

政院版本不盡周延之處，可在立院逐條審查時一一檢視；朝野是否會礙於時間，導致無法凝聚共識的條文，最後都依政院版直接通過或表決？全民都在看。

性騷擾 性平三法 立法院

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