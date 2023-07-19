勞團補漏：性騷累犯公布姓名

桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會、桃園市產業總工會昨舉行記者，提出性平三法修法補漏六大訴求，包括開放委託工會協助申訴調查、性騷行為人應受行政裁處、性騷累犯應公布姓名、境外違法也該受罰、性平措施不得降低勞動條件、公務機關全面適用性工法。

桃園市空服員職業工會理事周沛汝舉例，機組員長時間待在國外，若在境外遭遇職場性騷，卻因行政罰法對境外無處罰管轄權，導致調查屬實也無法開罰，恐變相鼓勵行為人境外犯案；實務上也曾遇到工會向公司反映某項待遇性別不平等，企業索性將男性福利措施調降至一致，桃空職工主張不該以降低受雇者勞動條件，實現性別平等。

桃園市產業總工會秘書長魏豫綾說，現行性騷擾防治法、性工法，未明訂當事人可委託工會或相關團體進行申訴、調查及後續處理，當事人向工會求助時，公司通常以保密原則拒絕透露調查過程。再者，針對男女同工不同酬、服裝等差別待遇，須由當事人對地方政府主管機關提出申訴，不只耗費行政資源，工會力量更無法進場協助。

工會呼籲明定受害人可委託工會或相關團體協助申訴與調查，若涉及集體性平事項，也應開放工會或基層受雇者團體發起申訴、調查、展開集體勞資協商，不要讓個別受害者承擔；修法應參考酒駕防制規定，加強對累犯的嚇阻力道，十年內再犯查證屬實，主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

消防員工作權益促進協會會員代表黃升進一步說，現行性工法對職場性騷擾行為人的懲處是交由公司內部調查和懲處，無法適用性騷擾防治法第廿條，由主管機關直接對行為人開罰一萬到十萬元，造成職場性騷擾行為人可規避行政處罰。他質疑，「職場性騷擾跟一般場合性騷有差別嗎」？呼籲性騷擾防治法不該排除性工法適用，讓職場性騷擾行爲人也受到行政處罰才能有效回應被害人，並嚇阻性騷擾行為再度發生。