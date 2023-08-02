周典論女兒：會留黨內

彰化縣議會議長謝典林退出國民黨，傳出還有人蠢蠢欲動。國民黨前秘書長李乾龍說就是「南部、屏東這些」，國民黨不團結就等著亡黨；不過，屏東縣議長周典論女兒、中常委周孟蓉昨表示會留在黨內，「除非黨不要我們，把我們開除。」

去年選上議長後退出國民黨、今年一月被國民黨開除黨籍的花蓮縣議會議長張峻表示，當初退出國民黨是因為地方黨部頻頻阻撓他參選議長，他退黨是向黨主席朱立倫抗議，政治理念上還是認同國民黨，也自認是正藍軍，國民黨已正式提名侯友宜，他會支持侯友宜。

國民黨台北市議員李明賢表示，李乾龍憂心「有聽到接下來大概會有九個正副議長可能會退黨」，希望立法院前院長王金平能幫忙化解；李昨受訪直言「這傳聞很久了啦…就是南部、屏東那些」，外界傳聞有九人退黨名單，但點一點最多五、六人，黨中央要注意骨牌效應。

「一定會有人跟進，只是大家應該三思。」李乾龍說，謝典林欠缺考慮，其他議長都是老江湖，會認清時勢，未必馬上跟進，但現在大家都有危機感，「小雞」會緊張，他不認為議長們真想退黨，只是恨鐵不成鋼，只要整合好就沒雜音了，國民黨不團結就等著亡黨。

全國正副議長聯誼會長、新北市議長蔣根煌說，謝典林退黨，但也沒說不挺侯友宜，自己也沒聽說有議長要退黨。