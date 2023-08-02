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謝典林退黨骨牌效應？ 朱立倫：有2、3位議長有意見

聯合報／ 記者劉宛琳林縉明／台北報導

彰化縣議長謝典林退黨是否造成骨牌效應？引發討論。國民黨主席朱立倫昨天受訪表示，不要製造謠言、恐慌，的確有兩、三位議長有些意見，但絕大部分都已表態堅定支持黨提名的總統參選人侯友宜，他說，這些議長大目標還是希望「下架民進黨」，只是做法上與黨中央或侯友宜有些不同，大家可以溝通，也對謝喊話「希望早點回來」。

傳出高雄市前市長韓國瑜在全代會前和朱立倫見面，表達若侯友宜九月民調沒起來要有備案。朱表示，兩人有見面，但否認談到備案，「這樣的放話對韓國瑜、侯友宜都是傷害。」朱立倫說，還有些惡意謠言，例如提到不分區立委，但都不是事實，他要替韓國瑜澄清。

媒體追問，若九月之後侯友宜民調沒起色，要組在野大聯盟是否會考慮讓侯當副手？朱說在最新黨內內參民調，侯友宜已超越民眾黨總統參選人柯文哲，與民進黨總統參選人賴清德差距已經非常小了。藍營人士透露，該民調顯示侯友宜確已在多個選區達到三成支持度。

此外，侯友宜今天返台，明天中午將邀請雙北立委「便當會」，地點在侯友宜競選辦公室，侯希望透過溝通讓小雞安心，自己也一定會努力讓民調上升。

針對朱表示侯的民調已超越柯，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，民調是看趨勢，每個陣營都會有內參民調，「我們綜合評估看待」。民眾黨發言人李頂立則說，理解國民黨有必要在內憂外患之際對外信心喊話。

謝典林

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