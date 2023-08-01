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郭正亮指「挺郭」仍有退黨未爆彈、點名這2人 郭台銘可能宣布參選時間點曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化縣議長謝典林（右）與鴻海創辦人郭台銘（中）日前赴彰化縣北斗奠安宮參拜，兩人互動頻繁。本報資料照片
彰化縣議長謝典林（右）與鴻海創辦人郭台銘（中）日前赴彰化縣北斗奠安宮參拜，兩人互動頻繁。本報資料照片

一向被認為「親郭」的彰化縣議長謝典林7月30日深夜宣布退出國民黨，引起多方猜測，不少人政壇人士也指出，這可能意味郭台銘即將宣布獨立參選總統。前立委郭正亮在政論節目上談到此事，他直言，中台灣的氛圍已逐漸擴散，退黨潮「當然不會在這裡就止住了」。

謝典林日前突然在臉書發文寫下：「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。本人謝典林，即日起退出中國國民黨。」聲明一出，震驚政壇及地方人士，各界對於是否會引發一波藍營「退黨潮」也有諸多討論。

前民進黨立委郭正亮昨（7月31日）在政論節目《大新聞大爆卦》中被問及此事，他直言「（退黨潮）當然不會在這裡就止住」，郭正亮指出謝典林可能的退黨原因在於，他的家族本身就有勢力，並非「靠黨吃飯」，「我覺得他是預期到未來他會接待郭台銘，不想有那種尷尬，所以乾脆就先退了」。

郭正亮也透露，現在國民黨的小雞很難做人，地方整合也仍有很大的問題：「中台灣這個氛圍事實上是整個散開了，包括你剛講的南投議長（何勝豐）、標哥（顏清標）、謝典林，據我瞭解還不只咧，還有『小傅』傅崐萁、周典論，還有啦還有啦，還沒完啦。」

此外，郭正亮也推估郭台銘何時會表態是否獨立參選，約莫會在郭從美國返台後、受理正副總統選舉被連署截止日前一陣子，時間點將落在8月中下旬。

謝典林 國民黨 郭台銘 傅崐萁 周典論 郭正亮

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