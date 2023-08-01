冷眼集／謝典林是個案？還是第一張骨牌？

「挺郭派議長」最旗幟鮮明的彰化縣議長謝典林宣布退出國民黨，為原本就難以整合的國民黨再投下一記震撼彈。謝典林展現最典型的地方派系作風，國民黨似乎仍傾向冷處理，要把這事吞下去。不過，這樣的處理方式，只能拖過一時，謝典林退黨引發的後續效應，恐才剛開始。

「彰化謝家」是典型地方派系，過去就曾有因地方恩怨在選舉裡「內戰」的前例。二○一四年，時任彰化縣長卓伯源決定調降有線電視費率，經營有線電視的謝家首當其衝。隔年卓伯源參加立委補選，謝典林即夥同地方山頭推出前縣議員洪麗娜脫黨參選，最終導致卓伯源慘敗。謝典林這次「棄黨挺郭」，也可說符合地方派系「利益優先」本色。

早在國民黨內侯郭之爭時，謝典林姊姊、立委謝衣鳯挺侯，謝典林挺郭，便被質疑謝家是「兩面押寶」。謝典林宣布退黨後，謝衣鳯第一時間出來說，絕對不是「買雙保險」，但也為弟緩頰。國民黨則是採「冷處理」，一方面表示謝典林並未受到黨紀處分，是他主動退黨，另方面則表示「尊重與惋惜」。國民黨的聲明不出惡言，顯然仍是為後續的整合留下餘地。

謝典林退黨後，至少有三個觀察點可以看後續影響。首先，謝的退黨聲明，標註時間是七月廿四日，當天是國民黨全代會隔天，可推論謝的聲明原本應是要配合郭台銘的動作，但因當時郭並無預期大動作，所以「退黨聲明」延後發出，恰好在侯友宜訪日前，從時間點看，仍是有精心安排。

其次，謝典林是個案，還是第一張骨牌？「挺郭」的地方派系人物不少，在謝典林退黨後，是否會有其他的議長或地方派系人物跟進？一旦有人跟進，幾乎就可以斷定，郭「連署參選」箭在弦上。

第三，如果把謝典林挺郭解讀為謝家「兩面押寶」、「雙保險」，那麼一旦郭發動連署，謝家和其他派系是否還能維持「兩面押寶」的曖昧姿態？

對於謝典林退黨，或接下來可能跟進的其他地方派系人物，國民黨可以說是面臨兩難：如果冷處理，就是放任地方派系對國民黨中央予取予求；強硬處理，等於給郭和地方派系開戰理由。更何況，郭台銘並沒有正式和國民黨翻臉，國民黨就算要處理，也未必師出有名。但以侯友宜目前選情來看，時間站在國民黨這邊嗎？