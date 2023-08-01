彰化議長謝典林退出國民黨 侯友宜：勇者無懼

國民黨總統參選人侯友宜昨天啟程出訪日本，但他出發前，彰化縣議長謝典林在凌晨發表退出國民黨聲明。謝的聲明指出，「我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨。」謝典林此舉，被政壇人士解讀是力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，也是繼南投縣議長何勝豐後，第二個挺郭的退黨議長。

侯友宜昨在參訪東京媽祖廟會後回應：「尊重，令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走，謝謝。」

國民黨則聲明，對於謝典林因為不願讓人見縫插針而不得不做的決定表示尊重與惋惜，國民黨理解其取捨間的兩難，謝議長一家幾代都是藍營重要成員，相信也一定會和國民黨一起共同努力，下架民進黨實現政黨輪替。

關於日前謝典林與民眾黨總統參選人柯文哲及郭台銘同台部分，國民黨文傳會主委林寬裕也補充說明，謝典林是主動退黨，沒有受到任何黨紀處分。是否擔心接下來有破窗效應，可能有更多議長退黨？林寬裕表示，國民黨當然不能掉以輕心，但可以預見的是，一定會被有心人士見縫插針；他呼籲藍營支持者，不要被這些謠言和紛擾所影響，大家有共同的理念、目標，接下來大家還是會一起來努力。

謝典林的姊姊、國民黨立委謝衣鳯表示，謝典林是她的家人，雖然有親情的壓力，但不是如外界所說的他們是在為選舉做「雙保險」，只是在政治上的抉擇不盡相同，她雖然感到惋惜，但予尊重，「未來都要為自己做出的選擇負責」。謝衣鳯也說，希望在這次選舉中，「不要給小雞太多的壓力」，她身為國民黨團書記長，希望大家共同努力，完成政黨輪替、國會過半的心願。

謝典林在退黨聲明文末提及，「無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。」與二○一九年郭台銘退出國民黨的用語如出一轍。郭台銘也在謝的臉書留言：「黨籍或許不再，但是黨魂永存，我們繼續一起努力。」

謝典林昨表示，發布聲明前，已經想了一周，因支持郭台銘，不想讓姊姊謝衣鳯難做事，也不想故意犯規讓大家罵，退出國民黨比較好做事，沒有黨中央壓力，家人不知道他要退黨，希望大家把他當一個普通黨員退黨，未來八仙過海，各顯神威。

關於退黨，郭台銘事先知道嗎？謝典林說，郭知情，「他叫我不要在他出國（訪美）前退，上飛機後再退黨。」有跟侯辦聯絡過嗎？謝典林回，「幹嘛聯絡，不是小孩，做事還要問人家。」

侯友宜競選辦公室發言人柳采葳表示，這絕對是警訊，但還是有化解、弭平的空間，不至於引發骨牌效應，只是，一旦郭台銘投入選戰，「國民黨就不用玩了」；國民黨須做選戰調整，努力將挺郭勢力拉回同一陣線。