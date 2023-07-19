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716遊行單日聲量飆近十萬筆 民進黨批「政治秀場」激出網友討論度？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：YouTube／館長惡名昭彰

文／陳宣懿

總統蔡英文16日穿著厚重競選棒球外套出席民進黨全代會，當她走進圓山大飯店時，面對媒體提問「會不會熱？」她笑著回應「冷氣還不錯」，與同一時間在炎熱天氣上凱道訴求「司法正義、居住正義」的上萬民眾形成對比，引發網友關注。對此，國民黨總統參選人侯友宜17日表示，民進黨政府說一套做一套，吹著冷氣說風涼話。

遊行當日聲量飆近10萬　侯友宜柯文哲郭台銘齊助攻

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/17~2023/07/16）統計調查，近一個月「716公平正義救台灣」遊行聲量最高點出現在7月16日，共9萬5,549筆討論。遊行當日，國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲等不少政治人物上台發言，館長陳之漢喊話「沒有你們，代表蔡英文做得非常好」，眾人的發言催出約2萬多人頂著烈日參與遊行。但民進黨批評遊行變成政治秀場，引發不少網友討論。

主辦遞交遊行邀請函　政治人物收下與否引關注

第二個聲量高點出現在7月3日，共1萬5091筆討論。當天柯文哲親自接下716遊行邀請函。此外，黃國昌發文表示，遊行募資於72分鐘達標。另一個聲量高點則落在6月26日，共9700筆討論。前立委黃國昌與館長前往總統府，遞交716遊行邀請函，引發不少人關注。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

716遊行近三日熱門關鍵字　「居住正義、司法改革、秀場」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/15～2023/07/17）統計調查，「716公平正義救台灣」遊行近三日的網路熱門關鍵字，包含遊行主題以及出席者「居住正義、司法改革、柯文哲、侯友宜、郭台銘」字詞入榜，還有民進黨批評遊行淪政治秀場以及民進黨全代會圓山大飯店吹冷氣和高溫抗議現場成對比，造成關鍵字出現相關字詞「秀場、蔡英文、冷氣」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月17日至2023年07月17日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『716遊行』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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