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蔡、賴回應遊行：做得不夠 須傾聽人民聲音

聯合報／ 記者蔡晉宇丘采薇鄭媁／台北報導
民進黨全國黨代表大會昨在台北圓山大飯店登場，蔡英文總統（前左二）出席並授旗給黨籍總統參選人賴清德（前右二），以現任總統身分力挺賴清德接棒。記者林伯東／攝影
民進黨全國黨代表大會昨在台北圓山大飯店登場，蔡英文總統（前左二）出席並授旗給黨籍總統參選人賴清德（前右二），以現任總統身分力挺賴清德接棒。記者林伯東／攝影

「公平正義救台灣」遊行昨天登場，民眾走上街頭訴求司法改革居住正義民進黨總統參選人賴清德表示，民主就是人民作主，人民有權利表達對執政的期待，對執政的不滿，這是創黨的信仰，也是民進黨傳承的理念，必須正面看待任何對政府的批評；凱道上有集會，這是民主的常態，必須傾聽他們的聲音，不以人廢言，或看人數多寡。

不過，民進黨發言人張志豪則表示，這場遊行已經變成政治秀場，以及鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜二階初選的秀場。

賴清德昨以民進黨主席身分在台北圓山大飯店主持民進黨全代會。對於「公平正義救台灣」遊行，他表示，聽到建設性批評，必須採納，作為未來改變的動力；如果聽到批評和事實有落差，也必須清楚說明。

蔡總統在民進黨全代會致詞時回應居住正義議題表示，她知道政府做得仍然不夠，接下來要推動囤房稅2.0，提高囤房成本、降低自住負擔；她更強調教育平權，未來「從○到廿二歲，國家跟你一起挺」。

行政院發言人林子倫回應，社會各界及朝野各黨的倡議與提醒，政府持續傾聽也會虛心接受，並將繼續精進各項政務，除了有關政府居住正義的作為，為因應日益猖獗的詐騙集團，政府今年升級打詐行動綱領1.5版，成立行政院打詐專責辦公室，建立院層級溝通、加速各部會策略整合。

民進黨 居住正義 賴清德 詐騙集團 司法改革 郭台銘 侯友宜 林子倫

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