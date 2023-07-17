社宅跳票 柯文哲要中央老實說

民眾黨總統參選人柯文哲昨參加凱道集會，致詞時酸民進黨「其實沒有在睡覺，也有聽到人民的憤怒」，所以才會在這兩周推動囤房稅2.0，「如果不是大家站出來，他（政府）根本不會理你們」，但人民要的不只是囤房稅。

柯文哲說，這次集會不是要抗議什麼或製造對立，而是希望台灣可以團結合作、進步。他與台下互動，問集會民眾，人民的憤怒政府是否聽到？台下民眾大喊「沒有」，柯文哲接著說「其實有，不然他們不會在這兩個禮拜推動囤房稅2.0」，引起台下一陣笑聲。

柯文哲指出，中央的社會住宅成績一直很不理想，但人民也沒有要怪政府什麼，只是希望誠實的說、面對問題，不要老是拿「規畫中」來騙大家，內政部次長花敬群應該誠實回答，蔡英文總統任內社宅到底開工幾戶、完工幾戶。

柯文哲指出，政府丟了一個囤房稅2.0，但內容是什麼，外界都不清楚，租金補貼也是辦得零零落落，民眾打電話到營建署詢問，營建署還建議去問民團崔媽媽基金會，若是有執行力的國家，不該是這樣。

他主張大力蓋社會住宅、大力改革稅制、大力補貼，坦言房屋稅和地價稅是地方政府稅收的主要來源，這也是為什麼建商對地方政府都有很強的影響力；不管名稱是「空屋稅」、「多屋稅」或「囤房稅」，中央都應該要有統一標準。