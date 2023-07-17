推囤房稅 郭台銘轟政府騙選票

鴻海創辦人郭台銘昨天出席凱道「公平正義救台灣」活動，媒體提問是否獨立參選總統，他笑而不答。郭台銘致詞表示，他會站在凱道，是發現政府對居住正義的改革，過去八年來沒有做任何事，現在選舉要到了，就趕快推出一個「囤房稅」，目的是騙大家的選票，不然為什麼八年不做？

郭台銘表示，居住正義就是要讓大家有可以住得起的房子，這是每一個國民要有的基本人權；過去蔡英文政府承諾，八年要蓋廿萬戶社會住宅，但現在只蓋七萬多戶，是不是跳票了？大家要不要發出怒吼？

郭台銘說，在台中有人問他，有沒有資格談居住正義？他說，當然有，因為自己卅八歲之前都是無殼蝸牛，他一定會和大家改變居住正義的不公不義，讓大家能夠買得起房子、敢生敢養。

郭台銘說，他最近走了很多地方，發現台灣人民需要改變，改變可以帶給台灣人民希望，改變就是要政黨輪替。

談及司法改革，郭台銘說，在台灣，十個人有七個人不相信台灣的司法，司法淪為當權者的工具，淪為政治鬥爭的工具，所以大家在大熱天站出來，發出怒吼；二○二三年七月十六日，成為司法改革與居住正義的行動見證日、發起日，大家都是司法改革與居住正義的見證者和擁護者。