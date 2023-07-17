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將帥無能 侯友宜批打詐打假的

聯合報／ 記者張睿廷林宛諭／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天帶著國民黨立委，參加凱道「公平正義救台灣」遊行。記者許正宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨天帶著國民黨立委，參加凱道「公平正義救台灣」遊行。記者許正宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天參加凱道「公平正義救台灣」遊行，他批評民進黨政府執政無能，他強調，未來當選總統，抓到炒房就重懲，會讓租屋黑市公開透明，民進黨做不到的廿萬戶社宅，會繼續拚、拚更多。

「我們只有一個卑微的夢想，讓年輕人有機會買到房子，和年輕人站在一起，拚一個可以住的房子，好租，能買，挺青年，讓大家住得起，也租得起。」他表示，未來當選總統，不僅要讓公平正義得以實踐，一定要讓人民有感，「相信今天只是開始，將一波又一波地帶動風潮，不用等太久，公平正義一定來到。」

對於詐騙橫行，侯友宜也表示，警察弟兄都說平常抓得要死，輕放的輕放，數位發展部沒有處理網路個資，金管會沒有處理人頭帳戶，一而再、再而三的犯案，中央束手無策，不願意大破大立，「打詐國家隊」都在打假的，警察跟他說了一句話，「將帥無能，累死三軍」。

另外，內政部長林右昌五月時曾說過年輕人買不起房子，不是真買不起，是沒規畫或想買的地點價格太高；他澄清未說過侯友宜競選辦公室所稱「是你們年輕人在挑地方」。侯辦發言人王敏旭昨表示，林過去在基隆市長任內，沒有社宅完工，應該自我深切反省，別再牽拖鬼扯。

國民黨主席朱立倫昨到彰化縣議會和青年座談，針對藍白合，朱立倫昨被問及此事時表示，「什麼都可能」，他說，二○二四年選舉最大目標就是政黨輪替、國會過半，希望能協調出最強、最好的參選人，國民黨和民眾黨應都有這樣的共同目標。

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