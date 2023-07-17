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凱道民眾中暑 蔡總統穿競選外套讚冷氣不錯
民進黨全代會昨天在圓山大飯店登場，主軸為「民主團結挺台灣」，蔡英文總統擔綱壓軸演講，她特地穿上民進黨總統參選人賴清德競辦今年為大選設計的棒球外套，蔡總統抵達圓山大飯店時，在一樓面對媒體詢問：「總統妳會不會熱？」蔡英文笑著回應「冷氣還不錯」。
「公平正義救台灣」凱道集會昨天下午登場，由於天氣炎熱，現場人數眾多，陸續發生年約卅歲和四十歲的二名女子先後身體不適中暑；與蔡英文的「冷氣還不錯」一語形成強烈對比，引起外界討論。
蔡英文昨天穿著賴清德競選棒球外套，在民進黨秘書長許立明陪同下步入圓山飯店。媒體喊話詢問：「外套好穿嗎？」蔡英文攤手反問「你說呢」；由於正逢盛夏高溫，媒體追問：「總統妳會不會熱？」蔡英文則笑著回應「冷氣還不錯」。
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