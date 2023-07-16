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萬人熱天響應716遊行 館長怒批民進黨：在飯店吹冷氣不願派人到現場

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
網紅「館長」陳之漢和前時力立委黃國昌以「司法及居住正義」訴求號召民眾上凱達格蘭大道集會，16日下午正式登場，儘管天氣炎熱，仍有不少民眾響應聲援。中央社
網紅「館長」陳之漢和前時力立委黃國昌以「司法及居住正義」訴求號召民眾上凱達格蘭大道集會，16日下午正式登場，儘管天氣炎熱，仍有不少民眾響應聲援。中央社

凱道附近萬人空巷，無懼火傘高張，民眾高聲訴求「居住正義」！台北16日下午出現高溫35度的豔陽天，但仍有近數萬人湧上凱道，響應「公平正義救台灣」活動。前立委黃國昌到場受到民眾熱烈支持，以致一度無法發言，當他喊道 : 「總統在圓山吹冷氣，不敢面對人民」，民眾怒吼聲響徹凱道現場。

館長、國昌不要怕」

黃國昌致詞前，底下民眾熱烈的歡迎聲不絕於耳，「館長、國昌不要怕，我們來了」的應援牌前後舞動，甚至讓黃國昌一度無法發言。

黃國昌不得不提高音量致詞表示，在這麼大的太陽當中，還有那麼多的人願意聚集於凱道，就是希望台灣這塊美麗的土地上，政府真的能將公平正義還給人民，呼籲現場民眾用最大的聲音向政府怒吼，並帶頭喊道「喚回司法正義」、「落實居住正義」，底下民眾也高聲回應。

執政黨沒派人來

館長陳之漢上台致詞前，先與黃國昌握手，底下民眾有節奏的喊著「館長、館長、館長」，氣氛相當熱絡。館長致詞時表示，現場人數眾多，甚至有民眾因為交通管制卡在捷運站，但執政黨卻在飯店吹冷氣，更不願意派任何一個人到現場。

他更向民眾提問說，「選舉的時候他們就說，年輕人是我們的未來，你們過了這幾年，你們過得好嗎？」底下民眾齊聲高喊「不好」。

Ours都市都市改革陣線秘書長彭揚凱致詞時提出四大訴求，作為檢視總統候選人的標準：「課徵中央空屋特別稅，讓囤房者釋出空屋到租屋市場」、「透過稅制改革，推動租屋市場透明化」、「社會住宅落實輪候制，加強民間監督的力量」與「政府開發土地時，規定劃定一定數目的社會住宅。」。

訴求居住正義

大多數民眾身穿白衣、額頭也綁上「公平正義」的頭帶到凱道應援，不少年輕族群或年輕夫妻帶著小孩也到現場共襄盛舉。除了訴求居住正義之外，也喊出司法改革、減少詐騙等口號，也有人拿著「國昌」、「館長」的牌子到場應援。

除了雙北民眾，現場也有不少民眾從台中、苗栗北上支持此活動，高呼的「司法改革」、「落實居住正義」訴求。現場民眾受訪時表示，房價水漲船高，民眾房貸壓力也愈來大，囤房稅這件事情已經呼籲多年，但執政黨遲遲不願意面對，直到選舉前才勉強回應，居住正義就淪為政治買票。

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