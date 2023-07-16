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遊行訴求司法正義…吹哨者保護法 未列優先法案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導
司法改革國是會議曾決議推動具「公益通報者保護法」性質的揭弊者（吹哨者）保護法。圖／聯合報系資料照片
司法改革國是會議曾決議推動具「公益通報者保護法」性質的揭弊者（吹哨者）保護法。圖／聯合報系資料照片

司法改革國是會議曾決議推動具「公益通報者保護法」性質的揭弊者（吹哨者）保護法。二○一九年五月，行政院會通過揭弊者保護法草案，送請立法院審議，但至今仍在立法院排隊審議，由於屬於反貪腐法案，曾兩度遭到國際專家點名應列優先法案。

二○一七年蔡英文主持司改國是會議總結會議，便決議要訂揭弊者保護法。二○一九年五月初，行政院院會通過揭弊者保護法草案，並函送請立法院審議，不久也排進立院司法及法制委員會進行黨團協商，但直到第九屆立委卸任都沒下文，在立委改選後，法案重頭來過。

二○二○年九月，法務部再次陳報公私合併版的揭弊者保護法草案至行政院審查，至今亦無下文。

去年曾有立委批評，蔡政府在二○一八年第一次聯合國反貪腐公約國家報告中，已承諾立法，到二○二二年第二次聯合國反貪腐公約國家報告，依然沒有任何實質進展。四年前的國際專家學者審查意見中，更特別提及，台灣應把充分保護公私部門揭弊者的立法列為優先事項。

不管是吹哨者保護法或揭弊者保護法，立法院內也有立委提出的修法版本，不時被拿出討論，但至今仍未見政府跟國會將此列為優先法案。

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