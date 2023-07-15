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臭味遠飄 高市環局：無長期影響

聯合報／ 記者王勇超石秀華王昭月林保光／高雄報導
高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房昨天槽桶爆炸起火，兩百九十噸甲基丙烯酸甲酯燃燒後火勢猛烈，滾滾濃煙像黑龍捲盤據空中，不時夾雜爆炸聲，畫面驚人，經消防員、機器人、消防車上的移動砲塔及無人機搶救，延燒近十小時的火勢才撲滅。記者劉學聖／攝影
高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房昨天槽桶爆炸起火，兩百九十噸甲基丙烯酸甲酯燃燒後火勢猛烈，滾滾濃煙像黑龍捲盤據空中，不時夾雜爆炸聲，畫面驚人，經消防員、機器人、消防車上的移動砲塔及無人機搶救，延燒近十小時的火勢才撲滅。記者劉學聖／攝影

塑美貝公司發生火警，存放甲基丙烯酸甲酯（MMA）的儲存槽爆炸起火，刺鼻異味隨風向飄散，民眾憂心臭味恐影響健康，高雄市環保局表示，經現場監測，甲基丙烯酸甲酯的濃度介於2ppm上下，除異味造成不適或刺鼻外，對人體無長期影響，請市民放心。

目擊原料儲槽垮下的員工說，看到火舌竄出才知道不得了了，趕緊大喊「快跑啊！」，叫同事逃命，待跑出工廠的員工往廠區望去已是一片火海。幸運逃生的員工說，「真的以為發生地震」，擔心不知何時才能工作。

高雄市消防局除出動消防車，也動用四台消防機器人、九輛消防砲塔車取代隊員噴水降溫，參與救災的消防隊員說，熱輻射大小與輻射熱源面積大小、溫度高低等有密切關係，爆炸大火瞬間溫度可達六百度以上，即使穿防護衣近距離打火，也難保工廠不會發生爆炸，且刺鼻化學氣體對消防員威脅很大，但消防機器人可保護消防人車安全。

由於現場存放化學原料甲基丙烯酸甲酯（MMA），經燃燒產生濃煙及異味，環保局科長王亭鈞表示，甲基丙烯酸甲酯（MMA）是易燃液體，無生物蓄積性，接觸會造成輕微皮膚、眼睛刺激及皮膚過敏，以美國化學品保護行動準則（PAC），人員在濃度17ppm以下暴露一小時，僅有短暫不舒服或異味影響，濃度170ppm以上會刺激鼻、喉，昨天監測結果現場濃度2ppm上下，對人體無長期影響。

塑美貝科技 爆炸

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