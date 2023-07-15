世界級壓克力廠爆炸 燒10小時

位於高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房昨天疑鍋爐爆炸起火，廠房兩百九十噸甲基丙烯酸甲酯燃燒火勢猛烈，滾滾黑煙竄天際，不時傳出巨大爆炸聲響，臭味飄散至二十六公里遠的旗津都聞得到，火勢延燒近十小時撲滅，現場無人受傷，財損難估計。

高雄市長陳其邁坐鎮現場指揮，火災發生後，他致電經濟部長王美花，建議應對加工區消防設備做整體體檢，以落實消防安全。

塑美貝科技公司昨天上午七點三十八分許，存放甲基丙烯酸甲酯的儲料槽桶突然爆炸，火勢猛烈，黑煙直竄天際，一公里外都可見，現場不時夾雜陣陣爆炸聲響，畫面驚人。

廠長李金博表示，起火點是在原料槽，所幸及時疏散員工，無人受傷受困。

由於科技產業園區周圍水溝冒白煙，警方緊急封鎖交管，一度造成翠華路及國道交流道沿線塞車約兩公里。空氣中瀰漫塑膠味，楠梓、左營、鼓山、前金、三民、前鎮、苓雅及旗津等多區居民都聞到。

甲基丙烯酸甲酯的原料槽火勢一發不可收拾，消防局共增派七十八車、兩百二十九人，因消防員無法靠近高溫火場，另加派移動式砲塔九台、消防機器人四台、無人機三台及調用重機具支援救災。

燃燒的廠房西邊有華泰電子、北面是界霖科技公司廠房，消防局決定讓火苗燒盡兩百九十噸的原料槽，同時以消防機械人、消防員射水降溫，再輔以化學車噴泡沫，部分鐵皮屋頂因燃燒塌陷，直至傍晚五點殘火才熄滅。

楠梓科技產業園區處長楊伯耕指出，塑美貝的機器設備昨天尚未啟動，槽桶就爆炸，約六百餘坪廠房付之一炬，財損難估計。

塑美貝前身是聚美企業，一九六八年創立，日本知名企業「住友化學集團」二○○九年併購聚美後，塑美貝成為住友的子公司，以高雄為生產基地，並改名塑美貝科技，所生產的純MMA（甲基丙烯酸甲酯單體）原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。