「白飯之亂」燒出30萬聲量！這2店挺熱炒店 拒讓北科大學生用餐、改續飯醬店規都挨轟

image source:示意圖／（左）pexels、（右）pexels

文／姜雅馨

台北科技大學資財營學生8日前往市民大道上的「大道創意料理快炒」用餐，但因為來的人數不如老闆預期，導致飯量不足以供應27位學生用餐，最後學生紛紛到Google刷一星評論，熱炒店老闆也宣布16日起無限期停止營業。

因「白飯之亂」事件讓許多餐飲業者出來發聲，其中台北市中山區一間知名日式料理店與公館商圈咖喱店在粉絲專頁發表看法，卻意外引發網友討論。

北科大「白飯事件」延燒4天網路聲量逼近30萬！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「北科大資財營熱炒店盛白飯事件」，可以發現7月11日因為北科大資財營總召拍攝10分鐘影片，並列出7點回應酸民，強調「我們絕對不是飯桶系」，網路聲量也一路衝破129,938筆討論，短短4天時間就累積298,559筆討論聲量。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台北日料抵制奧客「拒讓北科資財營人員消費」！網怒：過頭了



有網友也發現部分店家針對白飯事件出面發聲，台北市中山區一間知名日料店日前在臉書粉絲專頁發文，「抵制奧客從你我開始，為抑止社會歪風，學校家庭不教我們來教，雖然力量薄弱，但仍希望導正少部分人的劣習觀念，本店未來禁止圖內人員及北科資財營相關人員、學生入內用餐，還有，習慣放鳥者，訂位前請先確認自身能否配合店家營業規範再訂位，放鳥的人沒理由裝無辜」。

該則消息被轉傳至PTT後引發熱議，「北科都是奧客？」、「入店要亮學生證是不是」、「誰臉上會寫學校名」、「印象中做生意其實不能特定客群吧？」、「店家這樣帶頭合法嗎？」、「不是阿，現在怎麼變成在搞對立？」、「我覺得這事件有點搞過頭了」。

▲台北市中山區某日料店因為發表抵制北科大資財營相關人員用餐言論，引發PTT鄉民熱議。

image source:翻攝臉書

咖喱店調整續飯續醬規定！被酸民狂刷一星怒了：一一提告毀損商譽

位於公館商圈的知名咖喱店11日也發出公告，透露店內可以續飯續醬是因為擔心學生吃不飽，但沒有義務無限制供應白飯和咖喱醬，「這些都是成本而且負擔並不小，尤其現在通膨很嚴重，小店真的很難經營，未來還是會提供續飯續醬，但會以現場狀況為主，還是希望大家來用餐愉快並滿足」，店家也說明若是造成不愉快，「可以不用來本店消費」。

未料該店聲明被轉發後引起部分酸民到Google評論刷一星負評，對此昨（12）日店家再度發出聲明，強調咖哩份量本來就已經比同業多出很多，也開放大家加飯加醬，除了是因為自己好客，也是靠著台大學生口耳相傳將店面經營起來，因此才決定回饋學生。原先加飯加醬沒有明確規定，看到白飯事件後才選擇在店規加入明確但書，避免未來發生爭議，澄清沒有蹭新聞熱度。

今（13）日店家嚴正說明，未來續飯續醬以兩次為上限，乾咖哩肉醬無法續醬，在互相尊重的前提下可以彈性調整，也會將店規備註在菜單上，「總之把話講清楚，就是不希望發生類似新聞上的爭議，我希望來我店用餐的客人，都是吃飽滿足愉快的離開」，對於發表蹭熱度的網友將一律封鎖，也會針對沒有消費過卻給負評的酸民一一提告毀損商譽。

▲公館商圈咖喱店因應白飯之亂調整續飯續醬規定。

image source:翻攝臉書

▲公館商圈咖喱店因應白飯之亂調整續飯續醬規定，卻引來酸民狂刷一星評論。

image source:翻攝臉書

▲公館商圈咖喱店因應白飯之亂，正式調整續飯續醬規定。

image source:翻攝臉書

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